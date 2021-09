„Komínu, byť neživému tělesu, je potřeba poděkovat. Mnoho let nám sloužil, mnoho z nás zahříval,“ rozloučil se primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Odstřel komínu, který se stal za skoro padesát let existence jednou z dominant Jablonce, provází veliký zájem veřejnosti. „I mně po něm bude trochu smutno, léta kolem něj jezdím na kole. Před nějakým časem jsem ani nevěděl, že se jmenuje Brandl, natož abych tušil, že budu u jeho demolice,“ zmínil Soukup.

Po samotném odstřelu budou následovat měsíce dalšího bourání, odklízení a likvidace sutě. „Celkové náklady za demolici by podle našich propočtů neměly překročit 1,5 milionu korun, přičemž nejvíce spolkne likvidace nebezpečného odpadu,“ doplnil člen představenstva pověřený řízením společnosti Jablonecká energetická Boris Pospíšil.

Společnost Metrostav zároveň požaduje zákaz vletů dronů do oblasti. „Svoji techniku tady budeme mít my, jak fotoaparáty, tak kamery. Jedna bude umístěna i na vrcholu komínu, pošle signál a pak sama skončí v sutinách,“ přiblížil ředitel oblastního zastoupení Metrostavu v Liberci Jan Syrůček. Po odborném sestřihu firma video zveřejní na sociálních sítích. Takže záběry budou velice akční a jedinečné.

Po odstřelu bude následovat sedání prachu, který střelmistr odhaduje na asi sedm minut. Hned poté by se silnice měla otevřít.

Po dobu odstřelu bude uzavřena přilehlá silnice mezi Jabloncem a Libercem, a to maximálně na několik desítek minut. První termín nastane po průjezdu vlaku mezi oběma městy, tedy něco po čtvrt na devět. „Pokud nastane nějaký technický problém nebo se stane, že někdo naruší ochranný prostor, bude odstřel odvolán a posunut za další vlak, který pojede cirka za hodinu od prvního,“ vysvětlil stavbyvedoucí divize 8 Metrostavu Vlastimil Soukup, který koordinuje veškeré akce v areálu.

Pád na další budovy bývalé teplárny není náhodný. Zaprvé je to nejlepší směr, kam komín „položit. Pád komínu navíc budovy ztlumí a komín naopak pomůže k demolici těchto objektů.

Táhnout komín do prostoru, kam má spadnout, bude pro jistotu lanem těžký tahač. „Samotný pád tělesa komínu k zemi bude trvat asi sedm vteřin od odstřelu,“ přiblížil Vladimír Pravda, technický vedoucí odstřelů společnosti Metrostav, který celou akci řídí.

Na komíně je už nyní vytyčena osa pádu. V takzvaném destrukčním řezu je připraveno celkem 250 vývrtů na nálože, ty synchronizovaně odpálí stejný počet rozbušek. Komín by se měl naklonit na stranu směrem do údolí a nad další stavby bývalé teplárny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.