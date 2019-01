Liberecký kraj - Pro provozovatele koupališť v Libereckém kraji je letní sezona zatím podprůměrná, pro kempy průměrná. Počasí v červenci koupání příliš nepřálo.

I na Máchově jezeře je sezona zatím spíše průměrná. Lépe než v minulých letech je na tom lodní doprava. | Foto: Regata Máchovo jezero

Naopak provozovatelé turistických atrakcí jsou spokojeni.

Zatímco loňská sezona s tropickým létem byla pro koupaliště jedna z nejlepších v historii, letos je tomu zatím naopak. „Když to bude takto pokračovat dále, bude to nejhorší sezona za 25 let. Jsme na čtvrtině normálu," uvedl majitel libereckého koupaliště Vápenka Jan Skalník. Zatímco loni přišlo až 800 lidí za den, letos bylo maximem 300.

Provozovatelé kempů hodnotí sezonu jako průměrnou. Proměnlivé červencové počasí s častými srážkami se projevilo jen na menším počtu stanujících rekreantů. „Je jich asi o třetinu méně," uvedl ředitel areálu na Kristýně v Hrádku nad Nisou na Liberecku Radek Petr. Na obsazenost chatek a penzionu počasí vliv nemělo, lidé si je zamlouvají dopředu. „Ti přijedou a chodí po výletech," dodal.

Obdobné zkušenosti má i správce kempu ve Sloupu v Čechách na Českolipsku Vít Černý. „Pokud není počasí vhodné ke koupání, náhradní program si lidé ubytovaní v chatkách najdou. Atrakcí je po okolí hodně," uvedl Černý. I podle něj ubylo lidí, kteří přijeli stanovat. „Má to výhodu, že si stanaři snáze najdou v kempu místo, které jim vyhovuje," dodal Černý.

Za průměrnou považuje letošní sezonu Vladimír Reichert ze společnosti Regata Máchovo jezero, která provozuje kemp Klůček, lodní dopravu a dvě z pěti pláží jezera. „Lépe než v minulých letech je na tom lodní doprava, počet lidí na pláži i ubytovaných je průměrný," uvedl.

Spokojenost vládne v autokempu Sedmihorky v Českém ráji. „Sezona jde báječně, počasí skvělé na koupání i výlety, prostě jak jinak by to mohlo být v nejlepším kempu v Čechách pro rodiny s dětmi," uvedl za kemp Roman Rákosník.

Červenec přál i provozovatelům turistických cílů. Státní hrady a zámky navštívilo přes 122 000 lidí, což je o 15 procent více než loni.

Vyšší návštěvnost hlásí například i liberecká zoo nebo zábavní Centrum Babylon v Liberci. Jeho aqvapark měl meziročně skoro o třetinu více návštěvníků, návštěvnost lunaparku stoupla o 18 procent.