Teplice - Tříměsíční projekt Proměny s Deníkem skončil. Teplickým Studiem Jana Burdová prošlo šest žen, které zdejší art tým proměnil v neobyčejně půvabné dámy. Jen jedna z nich ale mohla vyhrát.

O nejpovedenější proměně rozhodovali čtenáři Deníku. Podle nich jí měla šestašedesátiletá Helena Stesková z Teplic, která zvítězila s velkým náskokem a získala více než polovinu došlých hlasů.

„Na závěrečný večírek a vyhlašování vítězky jsem se moc těšila. A všechny „proměnky" jak říkáme v týmu všem šesti dámám také. Když jsem vyhlašovala Helenu, rozplakala se. Radostí i dojetím. Všichni přítomní jí tleskali vstoje a říkali, že to tušili, Helena byla opravdu krásná," říká autorka projektu Jana Burdová. „Žili jsme tím celé tři měsíce, je to krásná, ale také náročná práce. Když redakce vybere fotografie prvních žen a dojde k setkání, je to vždy o prvních velkých obavách jakže to vlastně bude vypadat. Chápu to, není lehké se svěřit týmu lidí, a nechat je dělat, co si vymyslí. Měli jsme opět obrovské štěstí na pozitivní a příjemné ženy, skvěle se s nimi pracovalo. Daly nám svou důvěru a já spolu s týmem jsme do toho dali srdce a udělali pro ně to nejlepší,"ohlíží se za právě končícími Proměnami.

Jak sama Jana Burdová říká, je si vědoma, že vlasy, makeup a šaty nejsou v životě to nejdůležitější. „Viděla jsem však tolik žen, kterým právě tohle pomohlo v jejich životě ovlivnit to opravdu podstatné. Když se totiž žena cítí pěkně a upraveně, dokáže mnohem více, zvládne i těžké věci rodinné a nakonec, jsme li spokojeni sami se sebou, je to nejlepší lék na jakoukoliv nemoc," je přesvědčena žena, která dobyla celkem tři prestižní tituly Kadeřnice roku.

Finálový večer se konal v prostorách Studia Jana Burdová a moderovala ho Marta Ondráčková. Daniela Jenčová přijela z Ústí s velkou chřipkou, ale přivezla nádherný dort z vlastní cukrárny s velkým nápisem „Proměny". „Moc děkuji týmu Jany Burdové, že jsem s ním mohla prožít těch skvělých pár dnů, v novém účesu se cítím sama sebou. Bylo to fakt super," byla nadšená Alice Kantoříková z Teplic. „Vyhrála opravdu ta pravá, moc jsme to Heleně přáli," shodly se Jozefína Onuferová a Květa Cabrnochová. „Když jsem viděl, jak manželce ta změna sluší, říkal jsem si, že se sebou také něco budu muset udělat," usmíval se Květin manžel. I Helenu Steskovou doma pochválili. Plakala, když si na ten den vzpomněla, druhý den po proměně její manžel vážně onemocněl. Přesto si ale přál, aby Helena na finále přišla. „Tu radost, a energii, kterou dnes mám, mu daruji. Děkuji, manželovi i celému týmu, že jsem tu mohla být, " objímala svou kadeřnici Helena.

Partneři projektu předali dámám dárky. Zástupce značky Redken luxusní vlasovou kosmetiku, zástupkyně značky Steilmann Marie Šviráková a stylistka Linda Radostová zase nádherné šály. A nakonec krásné fotografie od Martiny Havlíkové, které jako již tradičně ženy zaujaly nejvíc. „Fotografie jsou krásné, moc se těším, až je ukážu doma. Nejvíce se mi líbí ta, na které jsem s kluky. Do proměn mě přihlásila sestra a teď mi závidí, samozřejmě v legraci," usmívala se Simona Janoušková z Pihele u Nového Boru.

Hlavní cenu, dva poukazy na pobytový wellness víkend v Lázních Teplice, předala obchodní ředitelka Lázní Teplice Yveta Slyšková. První patřil Heleně Steskové, druhý vítězce čtenářského hlasování Lucii Šepsové z Varnsdorfu. Ta do Teplic přijet nemohla, a tak Deník ještě čeká výlet do Šluknovského výběžku…