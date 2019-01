Liberec – Stanislava Mackovíka, poslance za KSČM, krajští radní v úterý odvolali z funkce ředitele krajské záchranné služby.

Stanislav Mackovík (KSČM) | Foto: archiv

Hejtman Martin Půta nevyhověl žádosti Stanislava Mackovíka o uvolnění z funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) od 1. ledna 2014. Rada kraje ho dnes odvolala s okamžitou platností.

„Jednomyslně jsme se shodli na tom, že výsledky forenzního auditu jsou takové, že zdravotní záchranná služba bude potřebovat člověka, který se ji bude věnovat na plný úvazek a v plném pracovním nasazení. I na základě této skutečnost se rada rozhodla a odvolala pana Mackovíka z funkce ředitele. Zároveň jmenovala do funkce ředitele Jana Lejska, současného zdravotního náměstka," vysvětlil hejtman Martin Půta.

Chtěl zůstat

Mackovík se v předčasných volbách dostal za KSČM do Poslanecké sněmovny, když získal v kraji druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů. Zároveň si ale chtěl udržet práci ředitele ZZS LK, ke které by se podle zákona mohl po skončení mandátu vrátit. To bylo možné jen za podmínky, že by jeho uvolnění Rada kraje schválila.

Podle hejtmana Půty ale není vhodné, aby Mackovík byl poslancem a zároveň řídil příspěvkovou organizaci, která podle výsledků auditu o hospodaření záchranné služby, potřebuje výrazným způsobem optimalizovat fungování.

„Hned první úkol, který nový pan ředitel dostal, bylo do příští rady kraje, tedy do 14 dnů, navrhnout konkrétní kroky, které budou znamenat uvedení závěrů forenzního auditu do života," řekl Martin Půta a dodal, že dalším krokem bude vypsání otevřeného výběrového řízení, ze kterého vzejde nový ředitel. To by mělo být zorganizováno do tří měsíců.

Od dnešního dne bude záchranku dočasně řídit jeho náměstek Jan Lejsek

Audit, jehož vypsání provázela řada kontroverzí, prověřovala na základě trestního oznámení, které podal Mackovík, Policie ČR i Ministerstvo financí. V zadání auditu však nebylo shledáno žádné pochybení. Podle zveřejněných výsledků je v hospodaření záchranky zarážející především oblast osobních nákladů. Kdy od roku 2010 stouply mzdy u záchranné služby o 25 procent. U ostatních krajských záchranných služeb to bylo přitom pouze o 6 až 11 procent. Celkem by se dalo ušetřit až 18 milionů korun.

Stanislav Mackovík: „Může a nemusí to být pomsta a pokus jak mě vyšachovat"

S vedením kraje vedl během letošního roku několik sporů, které vyústily v jeho odvolání. Jak hodnotí teď už bývalý ředitel záchranky Stanislav Mackovík vzniklou situaci?

Jaká je vaše reakce na rozhodnutí rady?

Já jsem se o tom dozvěděl od novinářů, což mi přišlo jako dost nestandardní způsob. Byl jsem na začátku zasedání rady, kde se probíraly výsledky auditu i moje žádost, takže mi to mohli oznámit rovnou. Hejtman Půta tvrdil, že jste nemohl být přítomen, protože se zároveň rozhodovalo o vašem nástupci. Já si myslím, že se to mohlo vyřešit na radě, kam si mě pozvali. Odpoledne si pak mohli pozvat mého nástupce. Jediné, co jsem se dozvěděl, bylo, že můj náměstek je pozvaný na zasedání rady. Pak jsem se dozvěděl o odvolání.

Nebyla vaše žádost příliš ctižádostivá?

Já jsem byl dva dny po sobě za hejtmanem, který se mě snažil přesvědčit, abych rezignoval a abych změnil tu svojí žádost.V pondělí odpoledne jsem byl na kraji a v úterý ráno opět. Já jsem ale neviděl jediný důvod, proč bych měl rezignovat, tak to rada vyřešila mým odvoláním.

Hejtman Půta včera argumentoval faktem, že uvolnění se vztahuje pouze na 20 dní v roce. Druhým důvodem bylo přesvědčení, že není možné sedět v Poslanecké sněmovně a zároveň řídit tak velkou organizaci.

To je jeho aplikace. V zákonu je napsáno, že zastupitel může za rok spotřebovat 20 dnů na výkon funkce. V měsíci listopadu Poslanecká sněmovna zasedá kolem 25. listopadu, takže bych klidně mohl chodit do práce a přitom dělat politiku. V prosinci je asi 20 pracovních dnů a sněmovna navíc nezasedá celou dobu. Rozhodli se mě odvolat a je to jejich právo, jejich rozhodnutí.

Jste rozhodnutý zůstat v organizaci na pozici záchranáře?

Samozřejmě, psal jsem to i v té žádosti. Tohle řešení může a nemusí být pomsta a pokus jak mě vyšachovat.

Považujete rozhodnutí Rady kraje pověřit Jana Lejska jako vašeho dočasného zástupce za rozumné?

Určitě ano. Myslím si, že by nemělo dojít k otřesu na záchrance, protože moji náměstci rozumí problematice a mají schopnosti. Doktor Lejsek záchrance rozumí, pracuje tady v Liberci i na jiných výjezdních pracovištích. V současné době to lépe dopadnout nemohlo.

Budete se zajímat o výsledky hospodářského auditu, i když už nejste ředitelem?

Rozhodně mě to bude zajímat, protože ten audit je za období, kdy jsem ředitelem byl. Teď se budu muset k auditu nějakým způsobem dostat, já ho nemám ani v elektronické ani jiné podobě. Zatím jsem ho viděl dvakrát promítaný na zeď. Budu hledat všechny legální způsoby, jak se některým nařčením bránit.