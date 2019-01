Severní Čechy – Podle statistik serveru HlidacSmluv.cz jsou města a úřady na severu Čech poctivé. Všechny vkládají své smlouvy do internetového Registru smluv, který začal fungovat loni v červenci. Ústecký kraj v něm už zveřejnil 923 smluv a Liberecký kraj 1 547 smluv. Pilná jsou i krajská města. Liberec od loňského července publikoval 458 smluv, Ústí nad Labem jich na internetu vyvěsilo o 25 víc.

Registr smluv na severu funguje. Ilustrační snímek. | Foto: Deník

„Liberecký kraj uzavřel za loňský rok více než 5 tisíc smluv a na většinu z nich se vztahovala povinnost zveřejnění, což také úřad provedl," řekla mluvčí krajského úřadu Markéta Dědková.

Každá smlouva nemusí být s cenou

Kolik krajské úřady protistraně zaplatily, přitom oba kraje podle serveru neuvedly jen v necelých osmi procentech případů. Není to ale tím, že by cenu tajily. „Kraj například zveřejnil dodatek ke smlouvě, kterým se nemění cena, ale jen termín realizace, proto se žádná hodnota neuvedla," vysvětlila Dědková.

Další smlouvy bez uvedené ceny mohou být memoranda. „Například Memorandum o společném postupu mezi Libereckým krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje a městem Český Dub," doplnila mluvčí s tím, že memoranda mohou teprve zakládat finanční závazek, který se do registru promítne až se zveřejněním budoucí smlouvy.

Nejméně smluv mají hygienici

Nejméně smluv z institucí na severu Čech zatím zveřejnila Krajská hygienická stanice (KHS) Libereckého kraje. Vyvěsila jen jednu dohodu z loňského září. Moc jich totiž nepodepisuje.

„Smluv podléhajících povinnému zveřejňování v registru smluv naše KHS uzavírá v minimálním množství," vysvětlila Eva Nekvindová, ředitelka odboru správního KHS Libereckého kraje. Povinnost zveřejňovat vybrané smlouvy by tak hygienické stanici neměla přinést velké komplikace. „Vzhledem k nízkému počtu těchto smluv pak i administrativní zátěž není a nebude tolik významná," uvedla Eva Nekvindová.

Problémovější je podle ní ustanovení, podle kterého smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru. „Nelze totiž předem odhadnout lhůtu, ve které dojde k akceptaci nabídky učiněné v písemné formě vůči nepřítomné osobě," dodala Nekvindová.

Nabírají lidi a školí

Větší zátěž očekává Krajský úřad Ústeckého kraje, který uzavírá smlouvy při rozdělování dotací, opravách silnic, rekonstrukcích škol a jiných zařízení i dalších akcích. „Zatím jsme přijali jednoho nového zaměstnance. Ostatní lidé, kteří s registrem pracují, prošli školením," popsala krajská mluvčí Lucie Dosedělová. Pro Liberecký kraj bude změna snazší, smlouvy totiž dobrovolně zveřejňuje už od roku 2013. Nové lidi přijímat nebude, podle mluvčí Markéty Dědkové stačilo proškolení zaměstnanců.

Úřady musí do registru vkládat smlouvy v hodnotě nad 50 tisíc korun bez DPH od loňského července. Od letošního července zákon zavádí sankce. Nezveřejněné smlouvy budou zrušeny.