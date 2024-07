Pro předplatitele

Alexandr Vanžura dnes 09:47

/FOTO, VIDEO/ Několik let nebylo možné sehnat ve Verneřicích maso, natož dobré. A to přesto, že verneřické maso místního výrobce je vyhlášené široko daleko. To se v půlce června změnilo, když si Walter Oberländer otevřel řeznictví a bistro U Waldy.