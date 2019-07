Cigaretka na dva ťahy, Nočná optika, Julia Roberts a další známé, ale i čerstvé písně, dostanou nový rozměr. Na Benátské je uslyšíte v doprovodu tří vokalistek, trubky, trombónu a saxofonu. „Jsem sice domased, ale na cestování s kapelou po Československu se vždy těším,“ svěřil se Müller pro Deník.

Richarde, proč vy a letní festival Benátská! s Impulsem? Proč jste se rozhodl zde opět vystoupit? Vypadá to, že se sem vracíte rád.

Vracím se rád všude tam, kde o mne stojí. Naštěstí je to celkem dost míst.

Vybavují se vám nějaké vzpomínky na vaše poslední zdejší vystoupení?

Vybavují. V první řadě je to úžasná atmosféra.

Na co se mohou diváci vašeho festivalového koncertu těšit?

My vždy hrajeme naplno. Věřím, že si společně s publikem uděláme krásný večer a budeme se bavit. Zahrajeme největší pecky, ale i písně, které mám rád já osobně. Věřím, že to bude krásný večer.

Nenecháte si na festivalu ujít vystoupení některého z vašich pěveckých kolegů?

Rád bych viděl Mistra Karla Gotta, Lenny, Annu K. a Václava Neckáře. (Karel Gott však své vystoupení ve středu zrušil, pozn. aut.)

Co je u vás nového? Bude ještě pokračovat turné Ona a on tour a jak vůbec došlo ke spolupráci s Adélou Banášovou?

Turné s Adélou bylo krásné. Odehráli jsme spolu, pokud se nemýlím, 33 koncertů během roku a půl. Vyjížděl jsem na něj s mírnými obavami, jak to celé dopadne, jak to lidé přijmou a jak to bude vypadat. Ale Adélka je opravdu naprosto úžasná profesionálka a navíc člověk s velkým srdcem. Bylo to nádherné. Nyní připravujeme nový projekt s názvem Šansóny a iné piesne, na který jsem přizval Michaela Kocába a Ondřeje Soukupa. Pracujeme na playlistu a jsem si jistý, že to bude vydařené turné. Na seznamu je okolo 40 míst, kde budeme hrát.

Jak si vysvětlujete obrovskou popularitu mnoha slovenských umělců, ať už hudebníků nebo herců, mezi posluchači v České republice?

Zaplať Pán Bůh za ni. Pravděpodobně je to něco romantického v každém z našich národů.

Jak podle vás vypadá ideálně strávené léto a co na něm máte nejraději?

Předpokládám, že bych měl odpovědět něco ve smyslu „moře a písek“. Ale to není můj šálek kávy. Jsem „domased“. Jsem prostě rád doma. Na druhé straně se těším na to naše cestování po Československu. A to i přes to, že tuto profesi vykonávám už 35 let.

Co právě posloucháte a čtete?

Jsem jeden z posledních konzumentů hudby na cédéčkách. Každý týden si kupuji hudbu. A opravdu všechnu. Všechny žánry. Momentálně mě ale hodně baví opera.

Které povinnosti nemáte rád?

Platit účty.

A prozradíte nejlepší radu, kterou jste kdy dostal?

Žij a nech žít!