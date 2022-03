Souvisí uvedení libereckých chemiků do pohotovosti s aktuální situací na Ukrajině?

Nesouvisí, 180 chemiků bylo 1. března oficiálně začleněno do pohotovostních Sil velmi rychlé reakce. Jedná se o akt, ke kterému by došlo i v případě, že by nedošlo k ruské agresi vůči Ukrajině.