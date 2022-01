Levko se stala na základě výsledku voleb první náhradnicí koalice Piráti a Starostové v Libereckém kraji. Hned po oznámení Farského oznámila, že se vzdá funkce ředitelky.

Co bylo hlavní motivací pro vaše rozhodnutí vzít místo poslankyně a skončit v Divadle F. X. Šaldy?

V loňských parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny jsem kandidovala v našem Libereckém kraji za koalici Pirátů a Starostů. Na kandidátce jsem byla uvedena sice až na sedmém místě, ale voliči mě posunuli na třetí místo. Tím pádem jsem se stala prvním náhradníkem. Pro mě tedy v situaci, kdy Jan Farský ohlásil složení mandátu, žádný velký prostor pro rozhodování není, byť mě to trochu zaskočilo. Vzdát se mandátu by pro mě znamenalo nectít rozhodnutí voličů.

Do Poslanecké sněmovny nastoupíte hned, jak Jan Farský složí mandát. Najít nového ředitele divadla ale nepůjde tak rychle. Jak dlouho předpokládáte budete vykonávat obě zaměstnání?

V tuto chvíli o dalším postupu jednám se zřizovatelem, s primátorem Liberce Jaroslavem Zámečníkem a gesčním náměstkem Ivanem Langrem. Společně hledáme pro divadlo nejlepší řešení. Předpokládám, po dohodě se zřizovatelem, že práci v divadle ukončím ke 30.6.2022

V jaké kondici budete předávat divadlo?

Troufám si říci, že v dobré, dá-li se něco takového v současné situaci o jakékoliv instituci, natož kulturní, říci. V posledních letech se řadu věcí podařilo posunout, ať už jde o technické zázemí nebo vlastní uměleckou činnost. Stále ale platí, že problémy kulturních institucí jsou nemalé, zejména pokud jde o financování provozu. Naše divadlo má ale to, co je pro uměleckou instituci nejdůležitější: vynikající šéfy uměleckých souborů, výrazné umělecké osobnosti napříč soubory i dobrý tým v zázemí.

Na jaké priority se budete chtít ve sněmovně zaměřit?

Tato otázka je předčasná vzhledem k tomu, že jsem ještě ve sněmovně ani neusedla. Mám mnoho okruhů zájmů a témat, ale budu součástí velkého poslaneckého klubu, kde už různí poslanci na řadě témat pracují, s nimi budu nejprve konzultovat. V každém případě budu dělat vše proto, abych byla v parlamentu platná a abych pracovala pro lidi v Libereckém kraji, nejen pro ty, kteří mě volili, ale pro všechny.

Co říkáte na kritiku, že za vašeho působení v pozici ředitelky DFXŠ, byly některé pozice obsazovány neprůhledně, bez výběrových řízení, vašimi známými a kamarády?

Upřímně řečeno o této kritice slyším poprvé až teď od vás a trošku jste mě tím překvapil. Mohu tedy jen říci, že pro každou pozici v divadle hledám nejvhodnější kandidáty – ať už inzercí (otevřeným výběrovým řízením), či oslovováním konkrétních lidí (uzavřeným výběrovým řízením). Přičemž realita je taková, že vzhledem k platovým podmínkám, které naše divadlo nabízí, a náročným požadavkům, které máme, spíše dobré zaměstnance hledáme, než si je vybíráme.