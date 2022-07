Stojí za projektem Mravenčí chůva nějaký příběh?

JZ: Byl březen 2020 a začínala covidová pandemie. Sledovaly jsme, jak se zastavuje vydávání knih, četly jsme o obavách nezávislých knihkupců a knihkupkyň o tom, zda mohou lockdown zvládnout a přežít ho. Nechtěly jsme se na to jen dívat. Hodně nám na literatuře pro děti a dospívající záleželo. Myslíme si, že knihy mohou být v životech dětí důležité, pro jejich vzdělání, rozhled i empatii.

Co se dělo dál?

JZ: Vymyslely jsme proto jednoduchou věc. Oslovily jsme deset knihkupkyň, blogerek, redaktorek a nakladatelek a požádaly jsme je, aby doporučily tři knihy ve čtyřech kategoriích. Zřídily jsme k tomu stránku na Facebooku a začaly tam výsledky ankety zveřejňovat. Mělo to veliký úspěch i dosah. Doufaly jsme, že si lidé knihy pro děti nakoupí a podpoří nakladatelství i knihkupectví. Anebo si seznam tipů nechají pro vhodnou příležitost na později.

Odkazuje pojmenování projektu na nějakou knihu?

MP: Mravenčí chůva je název sbírky poezie jedné z nejznámějších a nejoceňovanějších autorek knih pro děti Daisy Mrázkové. My její knihy milujeme, a to i přesto, že jsou to z dnešního pohledu už vlastně poměrně staré knihy. Líbí se nám totiž na nich, že stále dobře promlouvají k dětským čtenářům, jsou nádherně ilustrované a příběhy v sobě ukrývají velkou moudrost. Také nám byla blízká myšlenka, že bychom o čtenářství mohly pečovat a že to slovo mravenčí naznačuje silný vztah k přírodě, která je pro nás důležitá.

Myslíte si, že dokážou knihy obstát v konkurenci televize, počítačových her a sociálních sítí?

MP: Nemyslíme si, že mají být knihy konkurenční. Knihy jsou prostě jedním ze zdrojů poznávání i příběhů. Stojí za to děti ve čtení podpořit, ale nechceme to stavět jako soutěž. S multimédii se děti musí naučit pracovat a je to pochopitelně velká výzva, ale přiznejme si - to i pro nás dospělé. Souzníme s tím, co k tématu říká americká neurovědkyně Maryanne Wolf, se kterou jsme dělaly pro náš web rozhovor: „Hlavně ukažte dětem, na vlastním příkladu, že kniha je odměnou, nikoli trestem. Mnoho lidí dělá zásadní chybu v tom, že řeknou: Dám dvě hodiny na tabletu, pokud přečteš tuhle knížku. Jako by ta kniha byla trestem! Místo toho řekněte: Já tě pak nechám přečíst knihu. Nepochybujeme o tom, že knihy mohou i vedle multimédií dětské čtenáře oslovit. Chce to jen jim v tom pomoci a věnovat čtení péči a čas.

Jakým dalším aktivitám se věnujete?

JZ: Nejvíce energie věnujeme stále čtení knih pro děti. Doporučujeme veliké množství knížek, které samy vždy přečteme a ručíme za ně. Z toho vznikají anotace knih a jejich náhledy, které si samy píšeme a fotíme. Na našem webu je zájemci volně najdou pod Přehledem knih. Další oblastí je, že doprovázíme knihovnice, učitelky a maminky v Knižním klubu Mravenčí chůvy. Hodně také o knihách píšeme na sítě. Nejvíce do facebookové skupiny Čtení je brána do světa, kam si může přijít kdokoliv pro radu. Pořádáme kurz o tom, jak podporovat děti ve čtení. Na našem webu také zveřejňujeme recenze dětí, protože si od začátku myslíme, že je zásadní, aby o knihách jim určených mohly psát i ony samy. A nakonec děláme semináře na webu i naživo.

Na co se ve vybraných knihách zaměřujete?

MP: Prvořadá je vlastní čtenářská zkušenost. Pak se řídíme kvalitou textu, správností informací, příběhem a jeho posláním, ilustracemi, ale i grafikou či knižním zpracováním. Snažíme se vybírat také knihy, které neobsahují gramatické chyby. A ačkoli se to může zdát být jako samozřejmost, není tomu tak vždy.

Pro koho je určen Knižní klub Mravenčí chůvy a co na jeho členy čeká?

JZ: Knižní klub je pro všechny, kdo chtějí podpořit děti ve věku od 4 do 9 let ve čtení. V klubu jeden týden v měsíci představujeme knižní novinky, další týden knihy na vybraná témata (emoce, poznávání přírody, ale i cizojazyčné knihy či knihy pro začínající čtenáře a čtenářky), pak se také potkáváme na Zoomu, abychom si povídali o tom, jak ještě lépe děti ve čtení podpořit nebo dítěti vybrat knihu, která by ho mohla bavit. Děláme i rozhovory s hosty na zajímavá témata. Vše je formou videí a formátu pdf, ve kterém pak členové najdou knihy pěkně přehledně. Máme také klubovou facebookovou skupinu, ve které se každý může na cokoli zeptat či sdílet. My v něm občas sdílíme tipy na akce související s knihami či čtenářstvím.

Jak se snažíte ukázat dětem kouzlo knih?

MP: Začínáme tím, že knihy vybíráme co nejvíce na míru. Podle toho, jak je dítě staré, co je schopné doopravdy přečíst nebo poslouchat, co ho baví, co naposledy četlo a bavilo ho to, podle oblíbeného žánru a tak dále. Pak ho vybranými knihami obklopujeme a snažíme se nacházet čas, abychom s ním mohly číst. A to i když jsou děti už větší a samy čtou. Z výzkumu už zmíněné Maryanne Wolf se ukazuje, že to má velký význam i v pozdějším věku dětí. Klidně ve dvanácti letech a později, kdy už často dětem nečteme. Jejich zážitek z toho, kdy si čtou samy a kdy jim předčítáme, může mít totiž odlišné kvality. Někdy také nabízíme audioknihy nebo třeba film, který je podle knižní předlohy. Knihy musí být samozřejmě co nejvíce dostupné. Knihy darujeme ke všem možným příležitostem, povídáme si o čtenářských zážitcích i těch našich dospěláckých. Jednoduše ukazujeme a žijeme to, že knihy jsou v našich životech důležité. A také - a to je důležité - dětem čtení nenutíme, ale zveme je do světa knih. Ukazujeme jim jejich kouzlo a bohatost.

Předpokládám, že velkou roli ve vztahu dětí k čtenářství hrají i rodiče, je to tak?

JZ: Určitě. Výzkumy Jiřího Trávníčka, českého odborníka na čtenářství, to ukazují zcela jasně. Stejně tak zahraniční výzkumy. Ale i naše zkušenosti. To rodiče dětem nejčastěji předčítají, mohou s dětmi chodit do knihovny, pořizují knihy, vytvářejí čtenářské prostředí, ve kterém děti tráví většinou nejvíce času.

Aktuálně běží akce Pročtené léto, v čem spočívá?

MP: Smyslem Pročteného léta je opět podpořit děti ve čtení. Na každý týden je připravené jedno téma a k němu jsme vybraly mnoho kvalitních knih. Tipy na knihy najdou zájemci v Prázdninovém deníku, který si mohou stáhnout na našem webu. Další tipy objeví také ve facebookové skupině Čtení je brána do světa. Tam je totiž sdílí zapojené partnerské organizace převážně z řad knihoven, ale také blogerky, které se knihám věnují. Knihovny si pak chystají výstavky knih, kterými lákají čtenáře k jejich půjčení. Vycházíme z myšlenky, že přes léto mají obvykle děti více času na čtení a mohou si knihu číst doma s rodiči, ale sbalit si ji také s sebou na tábor či k babičce. Předčítat může tak mnohem více lidí než jen rodiče. Prázdninový deník je kompas, po kterých knihách sáhnout. Sdílení ve facebookové skupině pak slouží jako motivace, protože v ní všichni vidíme, že čtení dětí věnují péči a čas i ostatní dospělí. Projekt se zrodil z úžasného slovenského projektu Prečítané léto. Jeho organizátorky nás loni oslovily, abychom vedly jeho českou verzi, a my se tak už podruhé můžeme podílet na jeho průběhu.

Jaké máte další cíle s projektem?

JZ: Naší vizí je podporovat dál děti ve čtení skrze dospělé. Aby dospělí věděli, že opravdu záleží na tom, jaké knihy vyberou, že má smysl čtení věnovat péči a že to může přinášet velkou radost a sblížení s dětmi. Chceme napomáhat orientaci v té velké spoustě knih, které vycházejí. Letos chceme znovu otevřít on-line kurz Průvodcem malých dětí ke čtení, který měl letos v lednu úspěch. V nejbližších dnech od 5. srpna chystáme také Víkend knižních objevů, který proběhne on-line a zdarma a na který všechny srdečně zveme.