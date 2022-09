Proč jste se rozhodli opustit ruch velkoměsta a najít nové útočiště v Jizerských horách?

Šimon pochází původně z Českého Šumburku. Říká se, že kdo pochází z Jizerek, vždycky se tam nakonec vrátí. Se Šimonem jsme se potkali při studiu medicíny v Praze. V Praze jsme i nějakou dobu bydleli, ale na něj to bylo dost rušné prostředí. Navíc tréninky se psy stejně znamenaly, že jsme čtyřikrát týdně jezdili ráno za město. Přestěhovali jsme se proto za Prahu na chalupu na Křivoklátsko. Tam jsme měli zahradu, trénovali jsme hned u domu. Ale po pár letech to bylo na Šimona opět moc blízko lidí a chyběly mu kopce. Přestěhovali jsme se už i s dětmi a celou smečkou na místo kousek od Jablonce nad Nisou. Pro firmu jsme pronajali sklad na Proseči a začali si užívat deštivých, studených dnů. V Jizerkách si člověk začne rychle vážit každého slunečního paprsku.

Stojí za vaší láskou ke psům nějaký příběh?

Já jsem měla psa od mala, ale vždy malé boston teriéry. Cvičila jsem je, zkoušela různé psí sporty. Šimon naopak byl čistě sportovec, závodil v silniční a dráhové cyklistice. Se psy se seznámil až se mnou. Když jsme začali společně bydlet, chtěli jsme si pořídit druhého psa. Opět jsme vybrali malého boston teriéra. Chovatelka, od které jsme si vybrali štěně, měla i půlroční ohařku, tedy konkrétně evropského saňového psa. To je speciální kříženec na canicross neboli běh se psem. Šimonovi se moc líbila. No a my jsme nakonec odjeli s oběma štěňaty. Začali jsme zjišťovat, že pořídit si takhle speciálního psa do garsonky v centru Prahy není úplně legrace, ale nějak jsme se těmi začátky prokousali.

Co se dělo dál?

Šimon se nadchnul do bikejöringu, tedy ježdění na kole se psem, potom i do koloběžky se psem. Začali jsme běžkovat. V jednu dobu jsme měli dohromady sedm psů. Teď máme doma dva evropské saňové psy (Løype a Malvika) a jednoho německého ohaře. Sami už aktivně nezávodíme, ale do canicrossu se nadchla naše dcera Viky, tu na závodech potkat můžete. Naše práce bez psů dělat nejde. Každý den se s nimi a od nich učíme. Každý pes je jiný, a abychom mohli našim zákazníkům předat to nejlepší, musíme a chceme tím sami žít. Což nás baví. Je to propojení práce a naší největší záliby.

Jak se zrodil nápad na Løype Hub Jizerky?

Odstartovalo to založením obchodu s kavárnou v Praze na Vinohradech. Løype Hub v Jizerkách vznikl, když nám pronajaté prostory na Proseči začaly být malé. Ve společné kanceláři bylo dost rušno, a navíc nám chyběl čerstvý vzduch. Šimon začal objíždět v rámci svých tréninků na kole různé staré areály. Sklárny, textilky a bůhví co ještě tady po okolí najdete. Chtěli jsme něco s atmosférou. Nakonec jsme se zamilovali do sklárny na Smržovce. Už jsme zrekonstruovali seminární budovu a vytvořili plochu na cvičák. Máme sklady, kanceláře a dílnu. Ale práce tady bude ještě dost. Máme radost z toho, že areál začíná vypadat k světu.

V čem se lišíte oproti jiným obchodům s pomůckami pro pejskaře?

Vymýšlíme a vyrábíme pomůcky nejen pro výcvik, ale také lepší život se psem. Dvakrát po sobě jsme vyhráli s produkty cenu ForPets Grand Prix. Zákazníci si v obchodě mohou vyzkoušet a kouknout na všechny naše produkty pro chlupáče. Všichni jsme nadšení pejskaři, takže rádi poradíme s výcvikem nebo pořízením vybavení na výlety či výcvik

Kde jste se inspirovali s názvem?

Løype znamená norsky stopa. Do Norska jezdíme rádi a docela často. V Čechách zastupujeme norskou značku vybavení pro psy Non-stop dogwear. Jednu naši fenku jsme pojmenovali Løype. Když jsme potom řešili název pražského obchodu s kavárnou, použili jsme stejné jméno. Ona je totiž srdcařka. K našim produktům to jméno sedí snad ještě víc. Skandinávsky čistý design, extrémní praktičnost a chuť být v přírodě.

Jestli se nepletu, věnujete se i osvětě pejskařů. Jaké volíte formáty?

Výroba našich produktů Løype i prodej nás baví, ale osvěta a vzdělávání ostatních nás těší ještě víc. Každé dva týdny vydáváme nový díl Løype podcastu. Natáčíme rozhovory s psími trenéry, povídáme si o výcviku, kynologických sportech. Ale řešíme i praktické tipy, například jak se psem cestovat. Na webu najdou zájemci i videa. Ať už to jsou rady, jak psa něco naučit, nebo třeba jak vypadají cviky na zkouškách. Ve videích zpracováváme otázky, které je těžké popsat bez ukázky. Jako hosty si vždy zveme ty nejlepší, kteří současně umí informace jednoduše předat. Píšeme i články, pravidelně dáváme tipy na sociální sítě. Na živo pořádáme semináře u nás na Smržovce. Nejraději ale téma zpracujeme tak, aby se dostalo k co nejvíce lidem.

Pořádáte i nějaká setkání?

Na Smržovce v Løype Hubu pořádáme několikrát do roka Løype treky. To jsou výlety s mapou po okolí. Jezdí k nám sem hlavně lidé z měst, kteří si chtějí užít jizerskohorskou přírodu. Trasu vždy plánujeme tak, aby byla zajímavá pro lidi i psy. Kdokoliv se chce projít a potkat se s dalšími nadšenými pejskaři, je vítán. V našem tréninkovém čuchacím polygonu probíhají pravidelně semináře kynologické záchranařiny. Ty jsou určeny pro kohokoliv od úplných začátečníků po pokročilé záchranáře. Je hezké vidět, jak si po semináři uvědomíte, kolik je práce za tím, než je chlupáč použitelný v praxi. Ale psy i lidi to moc baví. Další akcí bude Mikulášský trek 4. prosince.

Co vás na tom, samozřejmě kromě práce se psy, nejvíce baví?

Určitě ta zpětná vazba. Když za námi někdo přijde a podělí se s námi o zkušenost, jak mu nějaká z našich rad pomohla, je to strašně milé. Tohle nás nabíjí k další práci.

Stojíte i za projektem behejsepsem.cz. Vzpomenete si ještě na jeho začátky?

V roce 2013 jsme začali pořádat první společné tréninky canicrossu v Praze na Hvězdě. Tehdy jsme sami hodně závodili se psy na kole, koloběžce a v běhu. Ale závodníků bylo málo a stále ti stejní. Chtěli jsme tyhle psí sporty dostat mezi další nadšence. Na trénincích jsme půjčovali vybavení – postroje, vodítka s amortizérem a běžecké opasky. Učili jsme, jak pracovat se psem. Tyto tréninky probíhají od té doby pravidelně. Povedlo se nám sehnat nadšence, kterým předáváme naše zkušenosti a ti pak vedou tréninky na dalších místech po celé České republice. Pravidelně píšeme články do různých časopisů i k nám na web behejsepsem.cz. Myslím, že se nám povedlo canicross rozšířit, a hlavně posunout tak, aby byl bezpečný pro psy i jejich lidi.

V čem vidíte kouzlo canicrossu?

Je to krásné propojení sportu a výcviku psa. Po tréninku jsme unavení oba. Člověk i pes. A jsou z toho ty nejlepší zážitky. Proto nás baví předávat to dál a rozhodně nemusí jít jen o závody. Canicross je skvělá aktivita pro každého, kdo si chce zasportovat a zároveň unavit a potěšit svého psa.

Jaká plemena jsou vhodná k tomuto sportu?

Canicross může dělat jakýkoliv pes. Pokud máte psa, který miluje pohyb, rozhodně s canicrossem začněte. Často potkáte ohaře, border kolie, ovčácká plemena, ale i malé psy jako jsou jorkšír teriéři, čivavy a další. Je pro nás za odměnu vidět, kam se za poslední roky canicross posunul.

V psím světě se tedy pohybujete dlouho, že? Čeho byste chtěli dosáhnout?

Máte pravdu, opravdu dlouho. Psi jsou naším koníčkem. Psy cvičíme, trénujeme a užíváme si s nimi volný i pracovní čas. Za tu dobu, co máme psy, jsme udělali spoustu chyb a těší nás, když pomůžeme ostatním stejným chybám předejít. Naopak často přijdeme se super vychytávkou. Inspirujeme se, učíme a díky tomu můžeme pomáhat ostatním, aby měli společnou cestu s chlupáčem jednodušší. Baví nás vyrábět produkty, které udělají život se psem ještě lepší. Ale současně chceme, aby byly krásné, ladily dohromady a samozřejmě je pro nás důležitá funkčnost. Náš plán je nadále rozšiřovat výrobu. Dává nám smysl lokální produkce před dovozem věcí přes půlku světa. Těší nás, když můžeme nápady realizovat sami nebo s pomocí lokálních firem a živnostníků.