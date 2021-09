Projekt se zaměřuje na nastavení funkční spolupráce, komunikace a efektivních partnerství všech klíčových aktérů v oblasti mateřského a základního školství s cílem rozvíjet kvalitní vzdělávání. Mezi jejich poslední počin patří například úniková vzdělávací hra Provětrej Sudety mířící na žáky druhých stupňů základních škol.

Její vyhodnocení prodloužili až do letošního listopadu. Během projektů využívá Liberečan své zkušenosti z předchozího zaměstnání. „Jako největší minus učitelství vnímám pohled veřejnosti, hlavně rodičů, kteří berou školství jako službu. Učitel doprovází dítě v cestě za vzděláním, za výchovu je primárně zodpovědný rodič," svěřil se v rozhovoru pro Deník Jeništa.

Působíte jako muž řady profesí a zájmů. Jak vnímáte sám sebe?

Stále se vidím jako pedagog, i když už neučím. Snažím se naplňovat vzdělávací projekty na Liberecku a Jablonecku. Rád jdu do otevřenosti a upřímnosti, to jsou pro mě dvě důležité vlastnosti. A jinak jsem zamlada hodně sportoval, teď se jen už udržuji. A samozřejmě jsem pyšný otec dvou dětí.

Proč jste se rozhodl skončit s učením?

Vyhoření. Učil jsem čtyři roky, kombinaci tělocvik a zeměpis. Když jsem končil, věděl jsem, že půjdu kamkoliv, klidně i do továrny (smích). Nakonec mi zavolal bývalý spolužák z vysoké školy, jestli nemám chuť zapojit se do aktivit Místní akční skupiny Podještědí. Hledali člověka, který by se zabýval uskutečňováním vzdělávacích projektů, má pedagogické vzdělání a zná to podhoubí.

Martin Jeništa

Narodil se 9. dubna 1990 ve Frýdlantu.

Vystudoval Jeronýmovo gymnázium v Liberci. Je absolvent liberecké univerzity, fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické, oboru Učitelství 2. stupně, kombinace Zeměpis – Tělesná výchova.

Je zasnoubený.

Pracuje jako administrátor vzdělávacího projektu MAP Liberecko II a MAP Jablonecko II.Jeho koníčky jsou sport ( běhání, míčové sporty, bojové sporty), cestování, kultura.

Zajímavé. Muži převážně uvádí jako důvod malé finanční ohodnocení…

Tak samozřejmě peníze s tím jdou ruku v ruce. Člověk dělá hodně věcí a akcí nad rámec povinností a pak se cítí nedoceněný. Spousta učitelských nadšenců do své práce hodně dává, ale ta si toho hodně bere i zpět. V dobu, kdy jsem odcházel do soukromého sektoru, jsem neměl žádné závazky a mohl si tu změnu dovolit. Občas mi to chybí, zasteskne se mi po práci s dětmi. Někdy i uvažuji nad tím, že bych se vrátil. Ale mám odpovědnost za rodinu a už se nerozhoduji jen sám za sebe.

Co pro vás představovalo největší plus a největší minus během práce učitele?

Naplňovala mě práce s dětmi. Líbila se mi ta energie mezi učitelem a žáky, ta mě hnala dopředu. A jako největší minus vnímám pohled veřejnosti, hlavně rodičů, kteří berou školství jako službu. Učitel doprovází dítě v cestě za vzděláním, za výchovu je primárně zodpovědný rodič.

Jste tedy rád, že jste nezažil distanční výuku jako vaši bývalí kolegové?

Určitě. Přesto vím, že některé školy to zvládly perfektně. Obdivuji je. Jejich učitelé našli zlatou střední cestu. Děti se neflákaly a zároveň nebyly přetíženy. Na druhou stranu se našli i tací, kteří měli pocit, že jim ujíždí vlak a hnali žáky moc dopředu a zbytečně. Celkově i dobře odvedená distanční výuka velmi těžko nahradí prezenční výuku ve škole.

Je podle vás systém vzdělávání v Čechách dobře nastaven, nebo by to chtělo změnu?

To je hodně složitá otázka, nikdy jsem o tom hlouběji nepřemýšlel. Struktura školství je historicky dána. Mně osobně změnila život půlroční stáž v Dánsku na internátním typu škol Idrætshøjskole. Jedná se o přelom mezi střední a vysokou školou, kde se neučí klasické předměty, ale je tam zaměření na sport, umění a rozvoj jazyků. Na rok sem mohou zamířit kroky středoškoláků, kteří zatím nemají představu o budoucím směřování. Dále to je určeno pro mezinárodní studenty, vysloužilé veterány z armády, migranty ze Somálska, Íránu a Iráku a drogově závislé. Na konci jsme byli jako jedna rodina. Možná by podobný mezistupeň mohl fungovat i u nás v Čechách. Toto vzdělání je však velmi nákladné, dánská vláda ho pro mezinárodní studenty a znevýhodněné částečně dotuje.

Často slyším kolem sebe, že problém českého školství spočívá i v biflování hromady informací, často až zbytečných. Jak to vidíte vy?

Mám stejný názor. Národní pedagogický institut s ministerstvem školství delší dobu pracují na zjednodušení osnov, jejichž předepsaný objem informací je šílený. Nový trend vzdělávání spočívá v tom, aby si žáci uměli informace najít a hlavně se naučili s nimi pracovat. V evropském srovnání mají čeští žáci v tomto mezery. To aktuálně chybí.

Přejděme k vaší aktuální práci. Tušil jste, do čeho jdete?

Okrajově jsem věděl, o co se jedná, ale záhy jsem zjistil, že to je mnohem komplexnější a náročnější, hlavně na komunikaci. Jedna část aktivit spočívá ve sběru dat. Analyzovat území, co vše je potřeba v oblasti vzdělávání. Já osobně jsem zodpovědný za realizování akcí ve vzdělávacím sektoru, jako jsou například akce na podporu čtenářské gramotnosti, další vzdělávání pedagogů, kavárny pro rodiče a třeba žákovské parlamenty.

To zní zajímavě, o co se jedná?

Žákovské parlamenty působí na každé základní škole v Liberci, jako snaha o rozvoj demokratického člověka. V parlamentu se schází žáci z jednotlivých tříd celé školy a společně přemýšlejí, co mohou ve škole podniknout, co změnit k lepšímu a jak do toho zapojit ostatní. My následně zaštitujeme setkávání žáků ze školních parlamentů a učitelů, kteří je mají na starosti. Vyměňují si zkušenosti a čerpají inspiraci. A během epidemie koronaviru jsme museli přejít do on-line prostředí. Proběhly dva workshopy na téma kyberbezpečnosti a pak jsme to pozastavili. Děti i učitelé už byli unavení z virtuálního setkávání.

Přesto jste našli způsob, jak o sobě vědět, že?

Vytvořili jsme vzdělávací únikovou hru Provětrej Sudety. Mrzelo nás, že se žáci nemohou smysluplně setkávat a vzdělávat společně. Existuje mnoho příležitostí pro sportovní aktivity, ale nebylo tady nic, co by zároveň i vzdělávalo. Naše hra splňuje obojí. Žáci spolupracují, musí se u toho hýbat, a ještě poznají město, ve kterém žijí, včetně jeho historie.

Jaké máte plány do budoucna? Jste připraveni se případně opět přesunout do on-line prostoru?

Už máme připravený program do konce roku. Začínáme hned v září prvním workshopem. Chtěli bychom navázat spolupráci s organizací Paměť národa. Žákovské parlamenty by pracovaly na projektu Paměť školy, kdy by jeho členové sbírali informace o škole, zajímavých bývalých studentech a zakončili úsilí výstavou nebo prezentací na škole i mezi školními parlamenty. Plánujeme i setkání s politiky a setkání u připomínky Sametové revoluce. Samozřejmě myslíme i na případný přesun do virtuálního světa. Ale na rovinu, ten dopad nebude takový. Všechny projekty jsou o lidském kontaktu a synergii a to tam chybí.