Jak vnímáte výsledky koalice Spolu na krajské a celostátní úrovni?

Na celostátní úrovni dopadly sněmovní volby výborně, tam se nám podařilo získat i více hlasů než hnutí ANO 2011. V Libereckém kraji jsme skončili druzí, takže je stále co zlepšovat. Ale podařilo se nám získat dva poslanecké mandáty, a to se počítá.

Zdroj: DeníkVoliči využili možnosti kroužkování. Starosta Kravař Vít Vomáčka byl na krajské kandidátce na třetím místě, lidé mu dali preferenční hlasy a nakonec se společně s vámi stane poslancem. Jste rád, že se vám podařilo opět dostat do sněmovny?

Vážím si toho, že se mi podařilo obhájit křeslo v Poslanecké sněmovně. Cením si preferenčních hlasů, které jsem od voličů dostal.

Myslíte si, že úspěch koalice Spolu nastartuje podobnou spolupráci mezi jinými stranami?

Volbám předcházela vyhrocená situace. Andrej Babiš byl schopný pro přízeň voličů udělat cokoliv, měnit názory ze dne na den. Ta míra uplácení byla monstrózní. Jsem rád, že se ho podařilo porazit. Navíc se vylepšily vztahy mezi stranami ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a zakopaly příkopy, které je oddělovaly. Nebylo to vždy úplně jednoduché, ale zvládli jsme to.

Je ještě něco, co vnímáte jako pozitivní dopad letošních voleb?Určitě to, že komunisté nemají zastoupení v Poslanecké sněmovně. To vnímám jako poměrně velké vítězství.

Už se dostavila oslavná nálada?

Jsem spíše pragmatik. Mám v hlavě všechny kroky, které je potřeba do budoucna udělat. Čeká nás ještě spousta práce, volby byly teprve začátek.

Myslíte si, že Andrej Babiš splní svůj slib a odejde z politiky?

Jsem realista, rozhodně se na to neupínám. Pravdou je, že pokud by se stáhl, ANO 2011 se rozpadne do menších frakcí. Nemají žádnou společnou myšlenku a ideologii.