Zuzana Slámová vyrůstala na vesnici ve Skuhrově na Železnobrodsku, kde měl každý třetí dům mačkárnu a svůj vlastní příběh. V zimě se chodila s dětmi z okolí ohřát k rozpálené peci mačkárny, dívali se mačkářům pod ruce a do kanónů, což jsou plechové válce určené k chlazení namačkaných korálů.

Zdroj: DeníkBabičce pomáhala svazovat korále do buntů, což je měrná jednotka používaná při výrobě skleněných perlí a kamenů. A tehdy jí sklářský obor nadchl. Vůni mačkárny, kde se spojuje esence roztaveného skla a lidského potu, si zamilovala. Stejně tak i stroje. Její dědeček měl totiž za první republiky zámečnickou dílnu, vyráběl kola, kočáry, zemědělské mašiny.



Jeho dílna s kovářskou výhní představovala pro vnučku kouzelný svět. Její nadšení se promítlo i na literárním poli, je autorkou umělecké knihy Potoky perel. „Dala jsem do Potoků perel velký kus sebe, je to část mého života. Věřím, že díky tomu je tato kniha osobitá a jedinečná,“ řekla v rozhovoru pro Deník zakladatelka firmy G & B beads Zuzana Slámová, která podniká v oboru sklářství už třicet let.

Můžete přiblížit vznik knihy Potoky perel?

Na počátku knihy byla chuť popsat rodinnou korálkovou historii. Věděla jsem, že prarodiče si otevřeli živnost v roce 1937. Babička se sice vyučila švadlenou, ale děda se začal řemeslu výroby mačkaných korálů a vinutých perlí učit už ve svých patnácti. V prvních letech po 1. světové válce zažívala jablonecká bižuterie rozkvět a prarodiče jako mnoho jiných pochopili, že mohou podnikáním zajistit sobě a rodině lepší živobytí. Díky dochované rodinné korespondenci, vyprávění pamětníků a vyhledávání historických souvislostí jsem se stále posouvala k myšlence nezůstat jen u naší rodiny, ale popsat celkový příběh historie této unikátní tradiční výroby.

V čem vám příběhy sklářů učarovaly?

Sklářský obor mě fascinoval od dětství. Sklo je krásný živý materiál s nepřebernou škálou barev a možností. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla už jako dítě nahlédnout pod pokličku tohoto úžasného řemesla. Vidět, jak vznikají ze sklářské tyče kameny, korále, ověsy a kolik je zapotřebí lidské píle a šikovnosti, aby se kousek skla proměnil v náhrdelník, lustr nebo skleněný objekt.

Jaké je poselství knihy?

Jejím poselstvím je vydat svědectví o lidech, jejich nadšení, vůli a umu. Poukázat na historické souvislosti, které ovlivňovaly životy lidí v našem sklářském kraji. Díky ilustracím ukázat jiný úhel pohledu na tradici a minulost. Každá kresba má svůj vlastní příběh, svoji rovinu vnímání historie.

Zmínila jste ilustrace. Jakým způsobem umocňují prožitek z četby?

Sama mám ráda moderní umění a česká grafika se těší stejnému respektu jako česká bižuterie. Na výstavě Design Days v libereckých lázních mě naprosto uchvátily grafiky Matyáše Proška. Moje volba byla jasná, oslovila jsem ho, aby knížku ilustroval. Přibývaly kresby, z původně plánovaného malého formátu přerostla do konečné podoby krásné umělecké knihy. Každá kapitola, důležitý historický mezník, má svou jedinečnou ilustraci. Najdete v nich tolik drobných detailů dokreslujících pocity, které zažijete při čtení knížky a které vás mohou posunout do světa fantazie, nových příběhů, jež se zrodí díky vaší představivosti. Kresby vás přenesou mezi skláře, brusiče, šperkaře nebo obchodníky dobývající svět.

V čem se liší vaše kniha od jiných regionálních publikací s podobným tématem?

Spojuje fakta a umění. Kresby podněcují fantazii čtenáře, který má výjimečnou možnost dívat se na historii očima ilustrátora. V tom je kniha Potoky perel jedinečná.

Jestli se nepletu, kniha vyšla i díky veřejnosti. Co konkrétně pokryla kampaň na Hithitu?

Pokusila jsem se získat příspěvek na tisk knihy a zároveň zjistit zájem budoucích čtenářů o lokální téma. Byla jsem velmi mile překvapená reakcemi a podporou přispěvatelů. Samozřejmě bylo nutné věnovat kampani mnoho času a energie. Jsem velmi vděčná za pomoc přátel a kolegů, kteří mě v mém úsilí podpořili. Byla to krásná práce plná momentů překvapení, štěstí a pokory. Kampaň pokryla necelou třetinu nákladů na vydání knihy.

Kniha vyšla v době koronakrize a zavřených knihkupectví. Neuvažovala jste o tom, že s jejím vydáním počkáte?

Musím přiznat, že ano. Téměř dva roky se kniha rodila, grafické úpravy jsme finalizovali na podzim loňského roku a vánoční trh byl logickou volbou. Jsem životní optimista a věřila jsem, že do konce roku 2020 se svět s pandemií vypořádá a nejen knihkupectví, ale také galerie, kde chceme knihu prodávat, budou otevřené bez omezení. Bohužel je tomu jinak, ale přesto nelituji. Jsem vděčná, že několik týdnů před koncem roku knihkupectví otevřená byla, Potoky perel se dostaly na jejich pulty a mezi čtenáře.

Jaká se vám dostává zpětná vazba?

Potěšily mě pozitivní reakce a radost, kterou Potoky perel dělají, ať už lidem z oboru nebo čtenářům mimo něj. Dala jsem do Potoků perel velký kus sebe, je to část mého života. Věřím, že díky tomu je tato kniha osobitá a jedinečná.

Zuzana Slámová

Narodila se 5. července 1971 a žije v Jablonci nad Nisou.

Vystudovala SEŠ Jablonec nad Nisou a Obchodní akademii a jazykovou školu v Ústí nad Labem.

Mezi její zájmy patří moderní umění, architektura, design, literatura, historie, psychologie, filosofie.

Věnuje se i sportu, a to badmintonu, lyžování, golfu, squashi a turistice.

V roce 2020 vydala knihu Potoky perel o sklářské a bižuterní tradici v Jizerských horách s originálními autorskými ilustracemi, která otevírá svět plný příběhů a historických zvratů. Čtenáře zavede mezi skláře, brusiče a šperkaře.