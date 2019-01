Děčín /FOTO/ – Zabalit lyže a další nezbytné vybavení, věci poté naložit do auta. Pak ještě poslední polibek od manželky a poslední objetí od dětí. A vzhůru do Soči!

PUSU, TÁTO! S Tomášem Krausem se v pondělí loučily před odletem do Soči i děti. | Foto: Deník/ Karel Pech

Olympijský reprezentant Tomáš Kraus z Děčína měl v pondělí napilno. V úterý brzy ráno totiž nasedl do letadla směr Rusko, kde ho zřejmě čeká jeho poslední olympiáda.

Při přípravách odjezdu asistovaly Krausovi jeho dvě malé děti. Hlavně mladší Tomášek se prezentoval jako velký pomocník.

„Já budu v televizi? Tatínek tam ale bude," komentoval Tomášek balení. Nechyběla ani šestiletá Lucinka, která tatínkovi pomáhala s bagáží při ukládání do kufru.

Sympatický český lyžař působil vstřícně a uvolněně.

„Vlastně jste mi hodně píchli. Díky focení jsem si rychle a včas zabalil všechny věci," usmíval se Kraus.

Zkušený reprezentant bude na olympiádě bojovat o medaili ve skikrosu. Do Ruska letí jako jeden z posledních závodníků, vždyť olympijské hry jsou v plném proudu. Kraus si proto v pohodlí domova nenechal ujít závody českých reprezentantů, které zacinkaly cenným kovem, ale také hodně zabolely.

„Je super, že se nám medailově daří. Doufám, že až pojedu já, budeme jich mít minimálně osm. A viděli jste tu Šárku Pančochovou? Ta si pěkně natloukla, co? Ještě, že je v pořádku. Když pak dělala rozhovor, přišla mi nějaká divná," kroutil hlavou Kraus.

On sám by medaili považoval za fantastický úspěch. Když se před Tomášem zmíníme o tom, že by mohl domů přivézt rovnou zlato, dvojnásobný otec pohotově přitakává.

„No, jak tak koukám, tak to máte naplánované opravdu dobře. Ještě abych to dokázal zrealizovat," usmál se.

Do svého závodu půjde devětatřicetiletý reprezentant ve čtvrtek 20. února. Fanoušci by měli být připraveni ve 13.30 hodin, kdy se Kraus v Soči postaví na start.

Kraus, jemuž ve Světovém poháru patří aktuálně 23. příčka, už má v kapse dva tituly mistra světa. V minulosti dokázal vyhrát i celkové pořadí Světového poháru.

Před čtyřmi lety ve Vancouveru byl pod větším tlakem než letos, fanoušci od něj očekávali medaili. Děčínský rodák však vypadl hned v první jízdě. V Soči je v jiné pozici, útočí ze zadních pozic.

„To souhlasím, mohla by to být výhoda. Mohu vlastně hlavně překvapit. Humbuk, který kolem mne tehdy byl, nebyl moc příjemný," přiznal Tomáš Kraus.

Budeme fandit, Tomáši!