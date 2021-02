Před šesti lety květinářství založila Adéla Šeligová a jak sama říká, splnila si tím svůj sen. Sice vystudovala filozofii na Technické univerzitě v Liberci, ale své poslání našla mezi květinami. Aktuálně má s kolegyní plné ruce práce, jelikož navzdory koronakrizi musí vyřídit celou řadu objednávek.

„Čím dál více se do pozadí dostává růže a naopak populárnější jsou mixy květin, které zaujmou barevností a originalitou. Nejžádanější jsou pivoňky, které nabízíme exkluzivně na Valentýna,“ podotkla Adéla Šeligová. Navíc se snaží zpopularizovat karafiáty v pastelových barvách. „Je to květina, co dlouho vydrží a je škoda, že si stále nese cejch z minulosti,“ dodala.

Květiny v květinářství buď klasicky vážou, nebo dávají do boxů, které ozdobí vzkazem z korálků na přání zákazníka. Hotové objednávky rozváží po Liberci zdarma.