„Je to úleva především pro ty, kteří bydlí v Huníkově a v Kerharticích, případně jezdí do Žandova za prací,“ je spokojený s rychlostí stavby místostarosta České Kamenice Vojtěch Marek. Město se totiž během rekonstrukce muselo vyrovnávat s řadou stížností, kdy lidé například z okrajové části Huníkov museli do České Kamenice objížďkou přes Veselé, což je přibližně o pět kilometrů dále. Kromě této rekonstrukce život v Kamenici poslední roky komplikují také práce na silnici mezi Děčínem a Libercem, kterou opravovalo Ředitelství silnic a dálnic.