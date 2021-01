„Apelujeme na návštěvníky horských oblastí Libereckého kraje, aby parkovali na místech k tomu určených, respektovali dopravní značení a řídili se pokyny zasahujících policistů,“ sdělil mluvčí policie Vojtěch Robovský. Policisté silnici do Bedřichova otevřeli v neděli krátce před 10. hodinou.

Nápor návštěvníků zažilo horské středisko také v sobotu. Parkoviště byla narvaná k prasknutí. Obec nakonec nápor běžkařů a rodin s dětmi neustála. Dopoledne policie musela přistoupit k uzavření obce.

Nastalá situace starostu Bedřichova Petra Holuba nepřekvapila. Situace je podle něj srovnatelná s předchozími lety, kdy docházelo k obdobným problémům. „Kapacita parkovišť je, ale řidiči by nejraději zaparkovali hned u stopy, aby to neměli daleko. Nechávají auta u silnice nebo ve škarpách místo toho, aby projeli dál,“ zdůraznil starosta. „Většinou přijíždějí první návštěvníci kolem deváté hodiny ranní, teď si přivstali a první dorazili už v sedm hodin,“ doplnil.

To potvrzují i ostatní. „Už v osm ráno byla obsazená obě parkoviště a vznikla kolona, co se nehýbala. Jela jsem prvním skibusem, který v ní uvázl. Vystoupili jsme všichni pod Maliníkem a došli pěšky po silnici alespoň tam. Lidi jsou úplně na hlavu, asi tam jezdí už za tmy. Přišlo mi, že to byli hlavně přespolní,“ vylíčila paní Blanka z Liberce.

Jablonečan Petr Zbranek s přítelkyní se naopak snaží vyhledávat lokality, kde na moc lidí nenarazí. „V téhle době to je složité. Potkáváme jich čím dál tím víc, a to i tam, kde jsme loni nikoho neviděli. Během procházek venčíme psy a fotíme krajinu,“ svěřil se s tím, že na lyže ještě letos nevyrazili.

Odpoledne se situace zlepšila. K obnovení průjezdnosti a znovuotevření Bedřichova došlo v sobotu v 16 hodin. Podle starosty to v neděli vypadalo v obci lépe. „Situace je lepší než včera, policie dorazila hned ráno a daří se návštěvníky lépe koordinovat,“ řekl v neděli dopoledne Petr Holub s tím, že místa na parkovištích jsou stále k dispozici.