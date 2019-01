Jablonec nad Nisou - Na letní měsíce nyní připravili novou expozici s desítkami exkluzivních postav.

Jaroslav Brychta: Házená | Foto: archiv

Unikátní výstavu (nejen) o skleněných figurkách připravilo na letní sezónu jablonecké Muzeum skla a bižuterie. Představuje výběr z největší veřejné sbírky železnobrodských skleněných figurek na světě, ale také ukázky dalších možností zpodobnění figur v historickém i současném užitkovém, dekorativním a ateliérovém skle.

„V jablonecké sbírce jsou nejen desítky exkluzivních železnobrodských figurek vzorovaných pro světové výstavy 20. století, ale též sportovci, pohádkové postavy, politici nebo popkulturní rarity," uvedl hlavní kurátor výstavy Petr Nový. Ve vitrínách tak vedle sebe najdete třeba fotbalistu či hráče ragby, Ferdu Mravence, Hurvínka, Pepka námořníka, ale také Sherlocka Holmese, Karla IV. či politiky Winstona Churchilla nebo Fidela Castra.

Železnobrodské figurky se za dobu své existence staly doma i v zahraničí respektovanou ukázkou výtvarné invence českých návrhářů a zručnosti českých sklářů. Lze je považovat za určitý symbol malé země uprostřed Evropy, kde se hovoří pro mnohé nesrozumitelným jazykem, a přesto dokáže svým uměním oslovit a nadchnout obyvatele zemí celé planety.

Také české figurky jsou většinou nevelkých rozměrů, avšak příběhy, které umějí vyprávět, za malé rozhodně považovat nelze. Bez nich by nejen české sklo ztratilo kus své podstaty a duše.

Výstava nazvaná „POHYB VÝRAZ EMOCE/ Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle" je však věnována nejen železnobrodským figurkám, ale tématu sochařského ztvárnění tématu figury v českém sklářství obecně. A to jak v užitkovém a dekorativním skle, tak v autorské tvorbě.

„Na návštěvníky proto čekají i málo známé skleněné figurky z Jizerských hor přelomu 19. a 20. století, lisované figurální sklo 19. století nebo na sklářské píšťale vykouzlené umělecké práce výtvarníků z posledních let," upřesnila kurátorka výstavy Dagmar Havlíčková.

Při příležitosti výstavy byla vydána obsáhlá publikace v českém, anglickém a německém jazyce s více než 250 fotografiemi. Její jedinečnost tkví ve srovnávací koncepci, kdy obsahuje nejen texty věnované železnobrodským figurkám či českému dekorativnímu a ateliérovému sklu od 18. století po současnost, ale též kapitoly o figurálním tématu v kontextu světového sklářství od počátků do 20. století.

Výstavu figurek, která připomíná též významná výročí 95 let založení Střední umělecko-průmyslové školy sklářské v Železném Brodě a výročí 120 let narození otce železnobrodských figurek Jaroslava Brychty, bude možné v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou navštívit od 22. května do 4. října.