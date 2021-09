Nové představení Mauglí s choreografií umělecké vedoucí baletního souboru Divadla F. X. Šaldy Liberec Mariky Mikanové představí 24. a 26. září příběh inspirovaný dílem Rudyarda Kiplinga. Taneční produkce ukáže umělecké výkony, výpravnou podívanou plnou emocí a zdůrazní, jak důležitý je morální řád, který je nejvyšším zákonem života.

„Tanečníci provedou diváky mystickou zemí vlků, bláznivou kolonií opic či strašidelným světem zla. Unikátní pohybovou součástí budou akrobaté z Liberce,“ sdělila Mikanová.

Dramatické i humorné scény inscenace Mauglí podtrhne hudba významného českého hudebního skladatele Aleše Březiny a kostýmy scénického výtvarníka Aleše Valáška, které poukazují na společné charaktery lidí a zvířat a promlouvají v duchu tajemné džungle. Role Mauglího se chopil mladičký tanečník Štěpán Hejna a dospělého hrdinu, vystaveného životnímu rozhodnutí, ztvárňuje Ennio Zappalà v alternaci Yuta Homma.

Při této příležitosti vznikla i hra Mauglího cesta za pokladem, která je určená všem milovníkům dobrodružství, především však rodinám s dětmi. Probíhá v liberecké zoologické zahradě a realizovalo ji Divadlo F. X. Šaldy. „Jsme rádi, že se dobrodružná hra Mauglího cesta za pokladem odehrává právě u nás, protože i my se snažíme život v tropické džungli návštěvníkům přibližovat prostřednictvím našich exotických zvířat. Dlouhodobě nás také doprovází motto Dobrodružství z poznání, které mohou zažít právě i všichni účastníci této zábavné stezky,“ řekla mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

Plánek s herním kuponem rozdávají všem dětským návštěvníkům, kteří si na pokladně zakoupí vstupenku do zoo. Zájemci mají šanci hru absolvovat do 30. dubna příštího roku.

Propojení hry, poznání a světa fantazie

Princip Mauglího cesty za pokladem spočívá v nalezení osmi ukrytých indicií v zoo, ke kterým hráče navedou veršované nápovědy. Následně z nich musí správně poskládat heslo k pokladu. Ten, kdo správně vyluštěné heslo do 31. října vhodí spolu s kontaktními údaji do označené schránky v pavilonu tropů v Zoo Liberec, může vyhrát jeden z 50 balíčků s dárky. Mezi nimi i vstupenky do zoo nebo poukaz na představení v libereckém divadle.

„Vytvořit dobrodružnou hru pro rodiny s dětmi pro mě představovalo výzvu. Mým cílem bylo vtáhnout do hry a celého příběhu i dospělé a připomenout jim dětství, kdy hráli podobné hry na letních táborech. Návštěvníkům zoo, kteří se rozhodnou jít Mauglího cestu za pokladem, přeji hravou mysl a radost ze hry,“ podotkla tvůrkyně hry a zároveň vedoucí marketingu divadla Michaela Pompová.

„Je skvělé, že s Mauglím děti zažijí zábavu a opravdové dobrodružství. Propojení hry, poznání a světa fantazie je to nejlepší, co jim můžeme nabídnout. Už se moc těším, až uvidíme rozzářené oči v hledišti našeho divadla,“ doplnila dramaturgyně baletu Barbora Svobodová.