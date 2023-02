Výroba soch a desek má několik fází. Před vylitím forem žhavým bronzem se díla tvarují ve vosku, silikonu a sádře. Už 20 let se na tom podílí formař Pavel Dressler. Původně je truhlář jako několik dalších zaměstnanců. Mírnou převahu mají v manufaktuře ženy. „Na některé věci jsou asi lepší holky,“ směje se Daniela Hašková, která se věnuje začišťování spár.

Žena, která do Horní Kalné dojíždí z nedaleké Jilemnice, je tu jako jediná původem umělecká slévačka, obor studovala na turnovské „šperkárně“. Řemeslníci obvykle pracují s dřevěnými nebo voskovými modely, které jim dodají umělci v poměru 1:1. Mezi stálé zákazníky patří i praprapravnučka spisovatele Charlese Dickense, londýnská umělkyně Sophie Dickens. Na stole jsou vidět modely sošek, které si nasmlouvala nedávno.

Nikdy jsme neměli tolik práce, říká Pavel Horák z vyhlášené umělecké slévárny

Dickens má jednatele Pavla Horáka i jeho syna za dobré přátele, s HVH spolupracuje od roku 2002. „Jeden můj anglický klient tehdy v Praze koupil pár bronzových soch Olbrama Zoubka. A při té příležitosti mu to ukázali v Horní Kalné,“ popisuje umělkyně s tím, že jí známý doporučil manufakturu zkusit také.

Sochařka si na Horní Kalné cení preciznosti při výrobě forem i odlitků a rozumných cen. Ale i toho, že teď po Brexitu zdejší účetní odolávají masivnímu nárůstu papírování. Nebo že jí dodají včas na místo určení sochy pro extrémně důležité zakázky. Mezi ty patřilo sousoší judistů pro letní olympijské hry v Londýně v roce 2012 a bronzový kůň na luxusní loď Celebrity Edge. „Vzali mě i na procházku po všech monumentálních bronzech v Praze, které odlévali. To bylo tak působivé!“ dodala Dickens.

Piskloun středohorský

V podkrkonošském podniku se lidé příliš nestřídají. Hovoří pro to i fakt, že prakticky celé osazenstvo pamatuje odlévání druhého originálu Myslbekova Máchy do Litoměřic. Na sochu, vytvořenou podle „kopyta“ z Národní galerie, se v roce 2010 složili mecenáši i drobní přispěvatelé z regionu. Cenu za výrobu kolem milionu korun tehdy zčásti pokryl i výtěžek z prodeje Stalinovy sochy ze Zahrady Čech. Za spektakulárním projektem k dvoustému výročí básníkova narození stál Jan Grimm, už nežijící akademický malíř a tehdejší majitel litoměřického hotelu Salva Guarda . V Horní Kalné vznikaly i instalace do veřejného prostoru v Litoměřicích z dílny Libora Piskláka, akademického sochaře, restaurátora a Grimmova zetě, jako pítka a kašny nebo pamětní desky Felixi Holzmannovi a José Rizalovi.

Na Pisklákovi dělají v Horní Kalné vedle větších zakázek i teď. Na stole je vidět deska s motivem bájného tvora, kterého umělec nazval „piskloun středohorský“. „Měl jsem to v sádře, přijeli kamarádi ze Slovenska a strašně se jim to líbilo,“ vysvětlil Pisklák, jak se v Horní Kalné dostali k další zakázce z Litoměřic.

Umělec s podkrkonošskou dílnou spolupracuje už od 90. let, kdy začínali ve staré stodole prakticky od nuly. „Dnes je to jedna z nejúspěšnějších dílen. Jsem jim věrný. I lidsky jsme si sedli,“ pochválil Pisklák. Další stopy do Litoměřic z Horní Kalné vedou přes Jiřího Sozanského. Část z jeho soch v kleci před krematoriem Richard odlévali do bronzu právě v dílně v Podkrkonoší. Válečné memento už ale před několika lety dosloužilo a Památník Terezín nechal instalaci na okraji města před čtyřmi roky odstranit.