Liberec, Jablonec - V 23. kole 1. fotbalové ligy hraje zítra Jablonec se Slováckem a Liberec večer v Praze na Julisce v televizi s Duklou.

NA PODZIM Slovan Dukle podlehl doma 1:2 | Foto: Jaroslav Appeltauer

Oba prvoligové fotbalové týmy z regionu nastoupí v neděli proti soupeřům, kteří jsou v tabulce pod nimi.



Baumit Jablonec přivítá v 23. kole v Chance Areně Slovácko a pokusí se o své první jarní domácí ligové vítězství. Zatím vyhrál jen v úvodním kole na Bohemce a potom ve čtvrtek v poháru proti Českým Budějovicím.



V tomto zápase si jablonečtí hráči zvedli sebevědomí díky pětibrankové kanonádě. „Všichni bychom rádi věřili tomu, že nás vysoká pohárová výhra zase nastartuje,“ uvedl kouč František Komňacký. „I když Budějovice nebyly zdaleka kompletní, náš fotbal už trošku připomínal to, co jsme hráli v některých zápasech na podzim. Věřím, že hráči získali sebedůvěru, jistotu a se stejnou kvalitou a úsilím nastoupí proti Slovácku. Klíč k tomu, abychom soupeře udrželi na uzdě, je uhlídat Doška, nebezpeční jsou ale i ti další ofenzivní hráči.“



Miroslav Soukup, trenér Slovácka: „I když Jablonec v posledních pěti zápasech nevyhrál, představuje nesmírně kvalitního protivníka s vyrovnaným hráčským kádrem. Nebudu jmenovat, na koho z hráčů soupeře si musíme dát pozor. To bych kromě Lafaty, Jarolíma, Pitáka musel upozornit na mnohem více hráčů. Naší motivací je na půdě pravidelného účastníka evropských pohárů uspět a bodovat. Nevýhodou je, že musíme v sestavě řešit absenci několika klíčových hráčů.“



Slovan Liberec chystá další útok na vedoucí Spartu, zítra večer hraje v televizním utkání (ČT4) v Praze na Julisce proti Dukle.



Sparta si těsně před vzájemným očekávaným duelem v Liberci (7. dubna od 19 hodin) může minimálně uchovat jednobodový náskok, pokud tuto neděli porazí Příbram. Liberec může odpovědět ve stejný den při utkání na hřišti pražské Dukly, na jaře jediného neporaženého týmu.



Sparta po minulé remíze se Slavií má jako lídr k dobru už jen jediný bod, proto doma s Příbramí nehodlá připustit další ztrátu.



Na zaváhání Sparty znovu netrpělivě čeká Liberec, který vyhrál pět z šesti jarních klání. Jeho hráči už budou o výsledku Sparty s Příbramí vědět, protože na Julisce se představí až v neděli večer. Liberec má sedmé Dukle co vracet: na podzim Slovan doma prohrál a Dukla je s Teplicemi letos jediným týmem, který dokázal Severočechy porazit. Liberec bude v neděli chtít odčinit také vyřazení ze čtvrtfinále poháru Teplicemi.



„Pro nás je důležité, abychom se před utkáním se Spartou udrželi minimálně v jednobodovém odstupu. Ale před Duklou máme rozhodně respekt, musíme být na pozoru,“ řekl trenér Liberce Jaroslav Šilhavý. „Dukla hraje velmi dobrý fotbal a má dobře poskládaný tým, který už od postupu předvádí velmi dobré výkony, které na jaře ještě gradují. Vyřazení z poháru nás samozřejmě mrzí, ale bereme to, jak to je, házíme to za hlavu a už se budeme soustředit jen na ligu, kde chceme potvrdit naše výkony a výsledky.“



Trenér Dukly Luboš Kozel poznamenal: „Liberec hraje o titul a má obrovskou kvalitu. Štajner se dokázal prosadit v bundeslize a teď hraje o Euro, Gebre Selassie s Breznaníkem jsou výborně rychlostně vybavení a podporují útok. Liberec má vyvážený a velmi kvalitní celý tým, který zaslouženě bojuje o titul. My se na utkání těšíme. Daří se nám, máme dost bodů a můžeme jít do otevřeného zápasu. A konfrontace s takovým soupeřem v otevřeném utkání nás může jenom obohatit.“

Baumit Jablonec (5.) – 1. FC Slovácko (9.)

Výkop: neděle 1. dubna, 15.00.

Rozhodčí: Nenadál – Jiřík, Pilný.

Bilance: 19 7-6-6 21:17.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Špit – Eliáš, Beneš, Pavlík, F. Novák – Vošahlík, Loučka, Piták, Jarolím, Kovařík – Lafata.

Slovácko: Heča – Franta, Mezlík, Trousil, Reinberk – Daníček, Hlúpik, Pavelka, Čtvrtníček – Lukáš, Došek.

Absence: Kocourek, Vuković (oba zranění) – Kubáň (8 ŽK), Volešák (4 ŽK), Ondřejka (disciplinární trest), Fujerik, Kordula, Košút (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Jarolím (3 ŽK) – Došek (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Lafata (20) – Došek (5).

Dukla Praha (7.) – Slovan Liberec (2.)

Výkop: neděle 1. dubna, 20.05 (ČT4).

Rohodčí: Jech – Marek, Nádvorník.

Bilance: 1 1-0-0 2:1.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Dukla: Rada – Hašek, Božič, Vorel, Vrzal – Malý, Gedeon, Hanousek – Engelmann, Lietava, Pázler.

Liberec: Bičík – Gebre Selassie, Kelić, Nezmar, Fleišman – Šural, Vácha, Bosančić, Breznaník – Štajner – Rabušic.

Absence: Švejdík (4 ŽK), Šiml (rekonvalescence) – nikdo.

Disciplinární ohrožení: Malý, Vorel (oba po 3 ŽK) – Vácha (7 ŽK), Breznaník, Štajner (oba po 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Lietava (7) – Štajner (12).