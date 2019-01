Liberec - Fotbalista Slovanu Liberec Jiří Štajner měl dnes nastoupit v Teplicích ke svému 150. zápasu v české první lize. Není však na hřišti ani na lavičce. Objevily se spekulace, že má opět nález na plicích (v létě prodělal lehkou plicní embolii). Sám hráč však dnes ve vyjádření pro Deník tyto fámy vyvrátil.

Jiří Štajner | Foto: Jaroslav Appeltauer

"S plícemi je všechno v pořádku, ale mám natržený zadní stehenní sval a podzim pro mě skončil," prohlásila opora Slovanu. "Měl jsem tam drobnou prasklinku z posledního zápasu se Slováckem, ale nevěděl jsem o tom a i když mě to trochu pobolívalo, myslel jsem, že to nic není. Jenže na středečním tréninku mě tam píchlo víc, šel jsem k doktorovi a ukázalo se, že ten sval je natržený. Takže to musím léčit a do konce podzimní části ligy už nenastoupím."