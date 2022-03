Konflikt na Ukrajině vyvolal ohromnou vlnu solidarity napříč celou republikou. Lidé přispívají do sbírek humanitární a materiální pomoci či u sebe doma ubytovávají ukrajinské uprchlíky. Do pomoci se zapojili i studenti a pedagogové Technické univerzity v Liberci (TUL).

Jedním z míst, kde vysokoškolští dobrovolníci našli své uplatnění, se stalo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Vznikl zde i dětský koutek. „Na začátku jsme měli v koutku třeba i dvacet dětí najednou. Teď je to spíš pět nebo deset, každý den se to velmi liší. Míváme tu děti od jednoho roku až po teenagery. Liší se i doba, jak jsou tu děti dlouho. Jednu holčičku jsem tu měla několik hodin v pátek a pak i v sobotu až do večera,“ řekla studentka čtvrtého ročníku Učitelství pro 1. stupeň Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL Eva Volfová. Ta patří mezi tři desítky studentů, kteří se v koutku pravidelně střídají. Jelikož neumí ukrajinsky, musela si vymyslet alternativní způsob.

„S dětmi komunikuji i za pomoci obrázků se základními frázemi a fonetickou výslovností, které jsme vyrobili. V koutku také hodně kreslíme nebo skládáme puzzle. Děti mají k dispozici mnoho hraček, od plyšáků přes lego až po odrážedla,“ dodala.

Budoucí učitelka se zapojila krátce po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu. Podle ní je na dětech znát, že utíkají před válkou a prožily stres. „Evidentní je to na starších dětech, od deseti let výš. Vidím, jak jsou zamlklé, mají prázdné smutné výrazy. U malých dětí je to zase jak na houpačce. Vidí hračky a jsou strašně rády, ale za pět minut přijdou a rozpláčou se. Ptají se mě třeba, kdy přijde táta. Je to někdy opravdu náročné,“ svěřila se.

Studenti z fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické našli své uplatnění například v Domě dětí a mládeže Větrník, kde pomáhají vést sportovní aktivity, nebo ve Středisku ekologické výchovy Střevlik. Vedení fakulty se rozhodlo studentům dobrovolnickou činnost započítávat do povinné praxe.

Do pomoci se zapojili i studenti fakulty zdravotnických studií. Příchozím měří teplotu a pokud mají podezření, zavedou člověka k lékařskému vyšetření, případně během něj asistují. Návštěvníkům rozdávají roušky, registrace nebo radí. Podobnou práci vykonávali před nemocnicemi během koronavirové epidemie. „U vstupu jsme vždy dva. Směna nám trvá šest hodin, chodíme buď ráno nebo odpoledne. Minulý týden jsem byl už čtyřikrát, ale každý týden je to jiné. Na časech se domlouváme se spolužáky,“ popsal své zkušenosti student druhého ročníku oboru zdravotnické záchranářství Marek Kocourek.

Čtyřiatřicetiletý odborný asistent Jaroslav Kovalenko založil na univerzitě tým překladatelů z ukrajinštiny, který čítá přibližně deset členů. „Je vidět, že jsou ti lidé ve stresu. Nyní mnohem víc než na začátku. Počet lidí sice klesá, ale přicházejí z míst, která už téměř neexistují. Ti lidé jsou pořád na cestě, je to pro ně neuvěřitelně těžká situace. Procedura navíc trvá několik hodin,“ podotkl Kovalenko

Studentů a pedagogů, kteří pomáhají zvládat uprchlickou krizi je celá řada. Fakulty ale jejich činnost nijak neevidují. „Vím například o našem studentovi, který pomáhal s Českou maltézskou mládeží na ukrajinsko-slovenské hranici ve Vyšném Nemeckém nebo o kolegovi, který jako dobrovolník pomáhá na pražském hlavním nádraží,“ dodal děkan fakulty umění a architektury Osamu Okamura.