Severní Čechy - The School Dance 2015 je již čtvrtým ročníkem klání, poprvé rozděleném na kategorie profesionálů a amatérů. Uspějí Severočeši?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Drahomír Štulíř

Baví vás tanec, stejně tak i vaše kamarády? Ještě do konce března můžete svou školu přihlásit do největší taneční soutěže pro české a slovenské školy The School Dance 2015.

Soutěž pořádá nezisková organizace Edulab a taneční akademie Petra Modrovského a Jána Ďurovčíka Dansovia. Partnerem již 4. ročníku se letos opět stala společnost Edulogy. V České republice je partnerem soutěže taneční studio Petra Čadka Tančírna.

Cílem soutěže je motivovat žáky a studenty k pohybu a k efektivnímu využívání informačních technologií.

Pro mateřské, základní a střední školy

Přihlásit se mohou mateřské, základní a střední školy z České a Slovenské republiky. Úkolem škol je příprava tanečního videa a vytvoření interaktivního digitálního materiálu.

„Je to jedinečná příležitost, kdy mohou žáci skloubit aktivní pohyb s moderními technologiemi. Při vytváření materiálů do soutěže budou mít dostatek pohybu a aktivní zábavu, proto jsme se rozhodli soutěž podpořit také v tomto roce," uvedl Richard Valenta, ředitel společnosti Edulogy, která je provozovatelem vzdělávacího portálu pro učitele a žáky www.eKabinet.cz.

Letošní ročník přináší pro soutěžící několik novinek a pro vítěze atraktivní ceny. Účastníci budou nově rozděleni do dvou úrovní amatérské a profesionální a budou soutěžit ve dvou kategoriích.

Kategorie Local Dance a Movie Dance

V kategorii Local Dance budou školy prostřednictvím různých tanečních stylů prezentovat významné místo, událost, historický monument, osobnost anebo tradici regionu školy. Novinkou ročníku 2015 je kategorie Movie Dance.

Hlavní myšlenkou této kategorie je tvořivé propojení filmu, hudby a tance. Soutěžící mohou libovolným tanečním stylem znázornit různé scény z filmů a muzikálů. Záštitu nad kategorií Movie Dance převzal choreograf a režisér Ján Ďurovčík, známý také v České republice.

Loni se soutěže The School Dance zúčastnilo na 10 000 dětí z České republiky, Slovenska a Polska.

Jaká je připravena hlavní cena pro vítěze?

Na vítěze čeká hlavní cena, kterou je simulátor leteckého pádu spojený s výletem do Tatralandie a finanční odměna pro školu ve výši 1000 EUR.

Nad celou soutěží převzal záštitu digitální lídr Peter Pellegrini, nad kategorií Movie Dance režisér a choreograf Ján Ďurovčík a nad kategorií Local Dance Slovenský lidový umělecký kolektiv (SĽUK).

Do taneční soutěže The School Dance 2015 se mohou zapojit všechny mateřské, základní a střední školy na území České republiky a Slovenska.

Stačí se zaregistrovat, nahrát taneční video, vytvořit interaktivní materiál, hlasovat a možná se právě vaše škola dostane do velkého finále ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, kde kromě vystoupení na prknech, která znamenají svět, můžete potkat zajímavé lidi, vyhrát skvělé ceny a prožít den plný zážitků.

Zaregistrované školy soutěží ve dvou kategoriích Movie Dance a Local Dance a ve dvou úrovních PRO a AM. Mateřské školy jsou hodnoceny samostatně. Každá škola může nahrát maximálně tři taneční videa s maximální délkou trvání tři minuty a ve formátech MP4, FLV, MOV, WMA, WMV, M4V, AVI, DV.

Movie Dance je v taneční soutěži novinkou

Movie Dance je v soutěži novinkou. Hlavní myšlenkou této kategorie je znázornit scény z filmů. Při tvorbě choreografie může škola vycházet buď z tanečních filmů a muzikálů a znázornit známé taneční scény, nebo naopak může experimentovat a prostřednictvím tance znázornit jakoukoliv filmovou scénu.

Tance mohou vycházet z různých tanečních stylů. Hlavní je nápad, jak si školy poradí s propojením filmu, hudby a tance. Mateřské školy mohou při tvorbě v této kategorii vycházet ze známých pohádek. Jelikož tato kategorie bude vyžadovat speciální přípravu, bude udělena i speciální cena za nejlepší scénu a kostýmy.

Podpora poznávání regionů Česka a Slovenska

Local Dance je kategorie známá již z minulého ročníku soutěže. Taneční soutěž je československého rozměru. Tímto způsobem se pořadatelé snaží podpořit poznávání jednotlivých regionů Česka a Slovenska, jakož i jejich představení prostřednictvím škol a tance.

V této kategorii mohou školy prezentovat prostřednictvím různých tanečních stylů, které však musí být provázány na významné místo v regionu školy, významnou událost, historický monument, osobnost, tradice nebo zvyky daného regionu.

Z důvodu objektivního hodnocení tanečníků je druhou novinkou v soutěži rozlišení úrovní PROfesionálové/ AMatéři, do kterých se škola může přihlásit. Úroveň si škola vybírá při nahrávání videa označením příslušného pole.

Cílem vzniku dvou úrovní bylo vytvoření spravedlivějšího a přiměřenějšího hodnocení zapojených škol.

Podmínkou je vytvořit interaktivní materiál

Podmínkou zapojení škol je vytvoření minimálně jednoho interaktivního materiálu. Na výběr mají soutěžící prezentační nástroj Prezi nebo programovací nástroj Scratch. Cílem tvorby v Prezi je vytvořit zajímavou prezentaci zaměřenou na představení školy.

Úkolem školy, která si vybere programovací nástroj Scratch, je pokusit se naprogramovat podobné taneční vystoupení, s jakým se zapojili do soutěže.

Hlasování i na facebooku

Hlasování bude probíhat na webové stránce www.schooldance.cz prostřednictvím sociální sítě Facebook. Hlasovat o nejlepší soutěžní video bude možné od 7. května. Hlasování bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole budou mít hlasující možnost dát svůj hlas všem videím. Každý hlasující může dát jednomu videu jen jeden hlas.

První kolo hlasování se uzavře 22. května. Do druhého kola postoupí 30 soutěžních videí s největším počtem hlasů z prvního kola. Postupující soutěžní videa si hlasy, které získala v prvním kole, přenášejí do druhého kola.

Druhé kolo hlasování se uzavře 29. května a z výsledků postoupí tři videa s největším počtem hlasů přímo do velkého finále. Šest videí vybere odborná porota bez ohledu na počet dosažených hlasů, dva zástupce zvolí Česká republika a jednu divokou kartu udělí digitální lídr Peter Pellegrini.

Dvanáct postupujících tanečníků, respektive tanečních skupin, se setká ve velkém finále.

Jak se přihlásit?

Registrace škol do taneční soutěže probíhá prostřednictvím on-line registračního formuláře. Každá škola se může zaregistrovat pouze jednou a věk žádného účastníka soutěže nesmí přesáhnout 20 let.

Po zaregistrování a ověření registrace administrátorem soutěže bude kontaktní osobě pro soutěž zaslán potvrzující e-mail s kódem pro nahrání soutěžních videí a další instrukce. Další informace o soutěži naleznete na www.schooldance.cz.