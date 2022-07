Při takzvaných dynamických jízdách se představí zatím poslední obří přírůstek do sbírky tank Leopard 1 A5. „Byl to nejlepší poválečný tank vyráběný v Německu. Koupili jsme ho v tandemu s dalším tankem, který již putoval dál,“ přiblížil zakladatel muzea Jaroslav Janoušek. Novinkou pro letošní rok je dynamická ukázka amerického tanku Sherman, který do Smržovky přivezou přátelé tamního muzea od Plzně.

Obrovský zájem

Podobnou akci pořádalo muzeum i v uplynulých letech a zájem byl obrovský. Přišly vždy asi dva tisíce lid. „Jezdili jsme třemi tanky čtyři hodiny v kuse, což je obrovský nápor. Projezdili jsme velké množství pohonných hmot, což byla velká trhlina v hospodaření muzea,“ zavzpomínal Janoušek. Proto letos půjde část vstupného na pohonné hmoty, druhá část na rekonstrukci tanku Cromwell.

V praxi to bude vypadat tak, že lidé zaplatí obvyklé vstupné do muzea a ti, kteří budou mít zájem i menší obnos za jízdu tankem. „Jízdné chceme nastavit na rozumnou hodnotu tak, aby to lidi neodradilo,“ slíbil syn Jaroslava Karel Janoušek.

Výtěžek z akce půjde na renovaci Cromwella, tento konkrétní tank britské výroby bojoval při obléhání pevnosti Dunkerque pod zástavou Československé samostatné obrněné brigády. Té v době 2. světové války velel generál Alois Liška, rodák ze Záborčí, dnešní části obce Malá Skála.

„Na rekonstrukci tanku Cromwell potřebujeme při dnešních cenách tak osm milionů korun. A musíme si na ni najít tisíce hodin. Tenhle tank za to ale stojí,“ poznamenal Janoušek starší. Jak ale doplnil, hodně prací mají za sebou a nakoupeny jsou i mnohé náhradní díly. „Teď nás bude čekat složitá oprava podlahy tanku. Musíme sundat věž a tank otočit vzhůru nohama,“ přiblížil.

Největší soukromé muzeum tanků

Muzeum obrněné techniky Smržovka je největší soukromé tankové muzeum ve střední Evropě. První exponáty, kterými se dnes muzeum pyšní, byly získány v roce 1999. „Na počátku nového tisíciletí jsme zakoupili vhodné prostory v podobě bývalých hal JZD a rozšiřování sbírky nic nebránilo,“ vysvětlil Jaroslav Janoušek.

V současné době se v expozici nachází zhruba 40 exponátů z druhé světové války i poválečného období. Sbírka obsahuje především tanky, ale najdeme zde také polopásová a kolová vozidla, dělostřeleckou expozici a další militárie. Součástí areálu je 1,5 hektaru plochy, na které se odehrávají ukázky jízd a rekonstrukce bojových operací. Muzeum nemá žádné stálé zaměstnance, o celkový chod se stará několik opravdových nadšenců a je financováno čistě ze soukromých zdrojů.

Od roku 2004 jsou provozovány tématicky zaměřené akce pro veřejnost, při kterých se návštěvníkům nabízí i možnost svezení v některých exponátech. Od roku 2011 se pořádají pravidelná setkání s válečnými veterány.

Součástí muzea jsou i dvě pracovní plochy pro opravu a restaurování exponátů. Posledním kompletně zrestaurovaným exponátem je americký lehký tank Stuart M3A1 z roku 1942. V současné době probíhá rozsáhlá údržba samohybného děla SD-100, poté bude následovat renovace tanku T-34/85. Momentálně se také připravuje tématická výstava o historii vzniku prvních tanků a jejich postupném vývoji až do současnosti.

Snem každého sběratele je mít nějaký německý tank. „Ale třeba Panther stojí na trhu až stovky milionů korun, což je pro nás neřešitelné. Ale máme zástupce jak ruské armády, tak spojenců. Máme britské tanky nebo dva americké tanky, které opravdu v druhé světové válce bojovaly. Mnohé ze strojů jsme již renovovali,“ doplnil zakladatel muzea.

Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR. Muzeum má také svou Turistickou vizitku a Turistickou známku.