/FOTO/ Poklidný výlet do přírody spojený s možností odpočinku a poznání. To nabízí Tichá stezka, která vede od liberecké zoologické zahrady směrem k Lesnímu koupališti. Aktuálně se dočkala několika změn, u kterých to ale nekončí.

Na zvelebení stezky se podílí Kancelář architektury města (KAM) společně se zoo a Městskými lesy Liberec. „Vytvořili jsme koncept, jehož součástí je jak vzdělávací stezka o místní biodiverzitě, tak odpočinková a cvičební zóna,“ řekl ředitel Zoo Liberec David Nejedlo. Nově se na stezce objevily lavičky a interaktivní tabule. „Rádi bychom obnovili mobiliář, který by se nesl v jednom duchu. Tuto středu také začne výměna mostku, na něj ze své sbírky přispěla i liberecká základní škola Doctrina,“ přiblížila Marie Vondráková z KAM. Nováčci v zoo. Liberecká zahrada hlásí nové přírůstky Přečíst článek › V plánu je i vybudování venkovní posilovny, na kterou už je vydané stavební povolení. Nebudou chybět ani ptačí budky. Pozornost architekti zaměřili na veřejně přístupná ohniště. „Na pěti až šesti místech bude umístěn kruhový terčík ze žulové dlažby osazený kovový tácem na grilování,“ dodala Vondráková s tím, že plánů je více a jejich realizace bude záležet i na dostupných financích. S myšlenkou naučné stezky v podobě infopanelů o Jizerském potoce, který místem protéká, přišla zoologická zahrada. „Tichou stezkou denně proudí stovky výletníků, tak doufáme, že je tato změna potěší a třeba i motivuje se zastavit a dozvědět se více o místní fauně a flóře,“ podotkl Nejedlo. Zoo Liberec láká i na komentovaná setkání s jejími odborníky, která probíhají každý den u pěti různých druhů zvířat. „Kromě těch už tradičních, jako je krmení lachtanů, tučňáků a surikat, se zájemci mohou nyní blíže seznámit i s velmi ohroženými zebrami bezhřívými nebo novozélandskými papoušky nestory kea,“ přiblížila nabídku mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová. Od pondělí do neděle pak pořádají komentované prohlídky s průvodcem celou zoologickou zahradou. Zoo Liberec láká návštěvníky na každodenní komentované prohlídky Přečíst článek › Na návštěvnosti zoo, která vévodila žebříčku deseti nejnavštěvovanějších turistických míst v Libereckém kraji v uplynulé turistické sezóně, se také podepsala epidemie koronaviru. Za letošek ji navštívilo přibližně o 50 tisíc méně lidí než v roce 2019, kdy byla zahrada otevřena po celou dobu a nebyla žádná epidemie. „Jsme rádi, že návštěvníci chodí a počasí přeje, ale tu ztrátu za čtyřměsíční uzávěru už se nám asi letos dohnat nepodaří,“ dodal Nejedlo. Kancelář architektury města se dlouhodobě věnuje snaze o posílení lokálních center, snaží se řešit problémy od parkování přes vybavenost dětských hřišť až po veřejné prostory. „Těch projektů je celá řada, ať už se jedná o vizuální smog, podoba libereckého autobusového nádraží, včetně výstavby nového parkovacího domu a krajského terminálu či snahy vyhlásit Liebiegovo městečko městskou památkovou zónou,“ doplnila Vondráková.

