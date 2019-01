Liberecký kraj - Krajská koalice se má údajně nejpozději v září rozpadnout. Změně to má pomoci v komunálkách.

Koalice Starostové pro Liberecký kraj (Martin Půta) a Změna pro Liberecký kraj (Jan Korytář). | Foto: Deník/Tomáš Lánský

Na veřejnosti i mezi politiky se proslýchá, že v nejbližší době padne křehká koalice ve vedení Libereckého kraje. Tu od krajských voleb v roce 2012 tvoří Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj.

„Nejpozději v září padne krajská koalice. Důvod je prostý. Změnaři ze sebe na základě nějaké uměle vyvolané kauzy učiní mučedníky. Nechají se odvolat, což by jim mohlo vynést body do podzimních komunálních voleb. V roli ublížených a jediných spravedlivých zaútočí na voliče," prozradil Deníku jeden z libereckých zastupitelů.

Těmto spekulacím nahrává fakt, že se lídr Změny Jan Korytář nikdy netajil tím, že se chce na libereckou radnici vrátit. Připomeňme, že pět měsíců po posledních komunálních volbách zaujímal post primátora, ale zastupitelé ho nakonec sesadili, protože se s ním nedalo komunikovat. Ve vedení kraje Korytář nezastává žádnou významnou funkci. Je možné spekulovat, že právě to by mu jako lídrovi Změny usnadnilo cestu z kraje na radnici.

Rozpad koalice ovšem oba koaliční partneři, tedy Starostové i Změna, popírají. Spory uvnitř koalice ovšem na rovinu přiznávají. Změna navíc alibisticky tvrdí, že pokud k rozpadu koalice dojde, pak ne její vinou. „Ze strany Změny nic takového nikdo neplánuje. Druhá věc je to, že některé naše kroky, zejména v oblasti zdravotnictví, podstatně omezují úniky veřejných peněz, a proto zde tlaky na eliminaci vlivu Změny pro Liberecký kraj jsou, včetně návrhů na odvolání náměstkyně hejtmana Zuzany Kocumové," uvedl šéf Změny Jan Korytář.

Podle Korytáře minimálně do komunálních voleb nebude nikdo riskovat, že by Změnu na kraji chtěl odvolávat a dostat do opozice. „Mimo jiné proto, že pro to nejsou žádné relevantní důvody. Osobně jsem ale připravený na všechny možné varianty s tím, že upřednostňuji pokračování současné krajské koalice," dodal Korytář.

Hejman Libereckého kraje Martin Půta (STAN) nechce věc příliš komentovat. „Nemáme v úmyslu vypovídat koaliční smlouvu, byť některé věci mezi námi fungují lépe a některé hůře, ale tak už to v koalicích bývá," uchýlil se Půta ke skromné reakci.

Lídr a kandidát na primátora za Starosty Michal Hron byl o něco vstřícnější. „Je zbytečné zastírat, že by všechno běželo hladce, ale nemyslím si, že by došlo k pádu koalice. Možná by se dalo uvažovat o nějaké přestavbě. Je tam tlak na to zapojit Korytáře jako lídra Změny do rady," nastínil Hron.

Změna a Starostové se podle Hrona ideologicky rozcházejí, což vede ke sporům. „Pokud by Změna a Starostové získali podporu voličů v komunálních volbách a tyto dvě strany utvořily koalici také na komunální úrovni, pak se nám budou asi těžko překonávat některé hodnotové střety.

„Nemohu se zbavit dojmu, že oni se chtějí nejdřív vypořádat se starými pořádky a teprve potom budovat světlé zítřky. A my máme za to, že ty staré pořádky už tady byly a Liberec není zvědavý na to, co bylo, ale co bude," konstatoval Hron. „Kdybychom se nevrtali v minulosti, pak bychom například nezjistili, že některé smlouvy byly pro město nevýhodné a je možné je změnit," oponuje Pavel Felgr ze Změny pro Liberec.