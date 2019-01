Liberec – Potřetí v historii pojede česká trampolínistka na olympijské hry. Na Petru Vachníkovou-Juříčkovou ze Sydney 2000 a Lenku Honzákovou-Popkin před čtyřmi lety v Pekingu naváže za dva měsíce v Londýně Zita Frydrychová, která touží po finálové osmičce, což by byl nejlepší český výsledek. Ale ani u toho nechce zůstat, její vrchol by měl přijít v Riu de Janeiro 2016.

HVĚZDA DENÍKU. Zita Frydrychová pojede na olympiádu. | Foto: Jaroslav Appeltauer

V tréninkové hale na libereckém nádraží visí symbolicky brazilská vlajka, kterou na zeď sice nepověsila Frydrychová, ale je dobrou motivací. „Rio je příští cíl. Mělo by být naším vrcholem a zúročením všeho, co jsem se naučila," řekla dvacetiletá Frydrychová ČTK. „Vrchol se dá na trampolíně zažít i ve třiceti. Zita je mladá, a pokud vydrží zdravá a stále bude mít chuť, tak má před sebou velkou kariéru," řekl kouč Miroslav Patrman, který skokanku vypiloval.



Už sám postup na olympiádu je pro skokanku i trenéra velkým úspěchem. Ze skromných podmínek se vyšplhali mezi špičku. „Lidi si to neuvědomují a jen čekají výsledek na olympiádě. Ale pro nás z Česka se tam jen dostat je obrovský úspěch," řekla Frydrychová. „Je to zázrak a jsem moc pyšná, že to dokázala. Je to pohlazení po srdíčku a hrozně to hřeje," přidala se matka Zita Frydrychová.



Se skromným cílem ale trampolínistka Frydrychová do Londýna nepojede. Ladí sestavu s vysokým koeficientem 14,8 a mezi šestnáctkou účastnic myslí na postup do finálové osmičky. Pokud by to dokázala, vylepšila by jedenácté místo Vachníkové ze Sydney. Honzáková-Popkin skončila v Pekingu s bolestmi zad patnáctá.



„Musí předvést na ni špičkový výkon. Obtížnost sestavy na to má, provedení zvládá a na výšce pracujeme," řekl trenér, který nosí v hlavě i vyšší cíl než osmičku. „Má vizi, že na medaili by se to mohlo zadařit, ale tam jsou na této olympiádě jiné špičky."