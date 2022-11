Během prvních devíti měsíců dorazilo na hrad nedaleko Hrádku nad Nisou více než 16 tisíc návštěvníků, loňská celoroční čísla tak památka již nyní překonala o téměř pět tisíc. Do těch letošních bude potřeba ještě započítat tři poslední měsíce, ty jsou ale návštěvnicky vždy nejslabší. Naopak nejvíce lidí chodí během prázdninových měsíců, například v srpnu to bylo více než pět tisíc.

„Lidé se postupně vrací, ale stále postrádáme zájezdy, které k nám dříve jezdily,“ popsala ztrátu oproti předcovidovým létům kastelánka Věra Ozogánová. Přesto je spokojená.

Návrat lidí Grabštejnu komplikovala také rekonstrukce. Řemeslníci se loni pustili do oprav druhého nádvoří a letos s pracemi finišují. „Letos jsme dělali fasády a ještě začali se stavbou vodovodní přípojky. To znamenalo výkopy přímo před hradem. Provoz nám komplikuje především nádvoří, protože je to v samém srdci hradu,“ přibližuje kastelánka. Příští sezóna by po skončení stavebních prací měla být pohodlnější pro návštěvníky i personál hradu.

Podobně jako na jiných památkách či turistických atrakcích, i na Grabštejnu ubyli zahraniční turisté. A to i přesto, že hrad leží na česko-polsko-německém trojmezí. „Ubyli především polští turisté. Ale je to jen můj subjektivní dojem. Turisty podle země původu nepočítáme, takže nemáme tvrdá data. Němečtí turisté se vrací spíše individuálně než jako skupinové zájezdy,“ říká Ozogánová.

Podle jejích slov to ale pro hrad nepředstavuje zásadní problém, protože zahraniční turisté nikdy netvořili významnou část návštěvníků. „Naší doménou jsou čeští návštěvníci, rodiny s dětmi,“ dodává Ozogánová.

Na hrad se snaží přilákat návštěvníky nejen na běžné prohlídky, ale také na řadu kulturních akcí nebo na doplňkový program. „Letos jsme poprvé připravili prohlídky pro nejmenší děti. Ne úplně školkové, ale pro prvňáky nebo druháky. Několik školních výprav již letos dorazilo, takže se postupně daří navazovat spolupráci,“ uvádí kastelánka.

A na novinky se mohou těšit návštěvníci hradu Grabštejn také v příští turistické sezóně, která začne v dubnu. Díky rekonstrukci jednoho z nádvoří bude možné otevřít věžní přízemní místnost, která byla doposud veřejnosti nepřístupná. Nebude zařazena do běžných prohlídkových okruhů, ale mohla by v ní vzniknout například galerie nebo jiný výstavní prostor.