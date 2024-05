Po slavnostním zahájení velitelé všech jednotek dostali pokyny od rozhodčích a pak už se hasiči rozešli. První tým se odebral do izolace a čekali na výzvu, že je pro ně scénář připravený. Od chvíle, kdy uslyšeli pokyn a dojeli na místo, měli dvacet minut na celý zásah. Začínali hasiči z Českého Dubu, kteří přijeli k simulované dopravní nehodě dvou aut. Každé družstvo mělo připravené svůj scénář a hasiči si taky museli poradit s různorodými situacemi.

Taktika, technika provedení zásahu i časový limit hrály roli u simulovaných dopravních nehod a rozhodovaly o konečném pořadí jednotlivých hasičských sborů. Všem soutěžícím drželi palce nejen přítomní diváci, popřát jim přijeli i politici. Mezi nimi nechyběl starosta hostujícího města Tomáš Hocke. „Ať vyhraje ten nejlepší a já si samozřejmě myslím, že to budou naši hasiči z Turnova,” řekl ve svém proslovu.

Čtyřčlenná družstva měla za úkol provést průzkum místa zásahu a zvolit správnou taktiku a techniku zásahu při vyproštění zraněného člověka. Výkony soutěžících po celou dobu sledovala trojice rozhodčích. První hodnotila taktiku, další techniku provedení zásahu a třetí rozhodčí pak sledoval to, jak soutěžící poskytují figurantům první předlékařskou pomoc.

Po každém zásahu měli hasiči ještě debriefing, na kterém probrali postup a hledali prostor pro zlepšení. Na jednotku dobrovolných hasičů z Desné čekala nehoda, při které osobní auto skončilo na boku. „Na moderních autech jsme tady zasahovali poprvé, trénujeme na starých kusech jako Felicia či Fabie. Ty se stříhají daleko jednodušeji než to, co jsme zažili tady,” svěřil se velitel jednotky.

Statistiky říkají, že během roku 2023 hasiči na silnicích v Libereckém kraji zasahovali u bezmála 1 400 nehod, z toho více než sedmdesátkrát prováděli vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. „Z týmů profesionálních hasičů od rozhodčích získali nejvíce bodů soutěžící ÚO Jablonec nad Nisou HZS Libereckého kraje, kterým se podařilo obhájit loňské vítězství. Druhé místo obsadilo družstvo HZS podniku Správa železnic Liberec a třetí příčka patřila hasičům reprezentujícím ÚO Liberec HZS Libereckého kraje,“ přiblížila výsledky Benešová.

12. ročník Krajské soutěže JSDHO Libereckého kraje ve vyprošťování u dopravních nehod ovládli novoborští dobrovolní hasiči, na druhém místě skončila jednotka z Desné a třetí místo patřilo dobrovolným hasičům z Višňové.

„Kluci poctivě trénovali na autech a jsme na ně hrdí. Umístění v takové soutěži je pro nás prestiž,“ zdůraznil velitel jednotky Josef Kočí s tím, že mají podporu i od města Nový Bor. „Měli bychom do dvou let obdržet nové vozidlo s novým vyprošťovacím zařízením. Určitě to pomůže nejen při trénincích, ale i během samotných zásahů,“ doplnil s tím, že každá dopravní nehoda je specifická.

„Chtěl bych především poděkovat profesionálním hasičům i jejich dobrovolným kolegům, kteří se ve svém volném čase připravují na zásahy a pomáhají zachraňovat nejenom majetky, ale také životy,“ dodal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.