České Budějovice, Liberec - Také druhý zápas na jihu Čech skončil vítězstvím Bílých Tygrů. Velmi dobrý defenzivní výkon vyšperkoval kapitán Petr Nedvěd, který byl u všech tří libereckých gólů. Budějovice - Liberec 1:3. Série se stěhuje pod Ještěd. V pátek Tygři přivítají Mountfield na domácím ledě.

Liberec udělal jednu zásadní změnu v sestavě. Přestože brankář Marek Pinc v pondělí neinkasoval, dnes zůstal pouze mezi náhradníky a útokům domácího celku čelil Tomáš Vošvrda.

České Budějovice začaly aktivně a hned v úvodu se tlačil do šance Horna, ale nedokázal důrazně zakončit. Největší příležitost první třetiny měl Liberec. Po chybné přihrávce Kotalíka se dostal do úniku Urban, domácí obránci jej přibrzdili jen pomocí faulu a rozhodčí nařídili trestné střílení. Urban ale blafákem do bekhendu Kováře nepřekonal.

České Budějovice se stejně jako prakticky celou sezonu trápily při hře v početní převaze. Ve 31. minutě měly dokonce 60 sekund výhodu přesilovky pěti proti třem. Ale dokázaly vyprodukovat jedinou střelu, kterou ani nemusel řešit Vošvrda, jelikož ránu zblokoval jeden z bránících hráčů.

Také proto se jako první z gólu radovali liberečtí hráči. Ve 36. minutě se po jednoduché akci prosadil nejproduktivnější hráč základní části extraligy Nedvěd. První formace Tygrů udeřila ještě jednou v úvodu třetí části. Tentokrát Nedvěd přihrával a Urban poslal svůj tým do dvougólového vedení.

To však nevydrželo hostům dlouho. O pár desítek vteřin později se na druhé straně prosadil Kašpařík. České Budějovice tak daly na domácím ledě Liberci gól až po téměř 103 minutách.

Definitivně mohl o výsledku rozhodnout Bartovič. V 54. minutě po Ptáčkově faulu měl liberecký útočník výhodu trestného střílení, ale Kovář jej i tentokrát zlikvidoval. To však nakonec hosty mrzet tolik nemuselo, v 59. minutě při power play Českých Budějovic vstřelil třetí gól Liberce Nedvěd.

Hlasy trenérů:

Milan Kupka (Mountfield): „Měli jsme velký problém dostat se přes soupeřovu obranu. A když už jsme se přes ni několikrát dostali, tak jsme naše šance nevyužili. To rozhodlo. Musíme se soustředit na pátý zápas v Liberci a uděláme maximum, abychom sérii ještě vrátili domů.

Filip Pešán (Liberec): „Bylo to prakticky identické utkání jako v pondělí. Bojovalo se o každý centimetr ledu. V první třetině jsme mohli soupeři odskočit, ale nevyužili jsme šance. Důležitý byl náš první gól. I když v závěru soupeř snížil, tak už jsme si důležité vítězství pohlídali. Nasazení gólmana Vošvrdy bylo rozhodnutím hlavního trenéra, které jsem já podpořil.“

HC Mountfield České Budějovice – Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branka a nahrávky: 36. P. Nedvěd (Bartovič, T. Urban), 40:21 Urban T. (Nedvěd, Bartovič), 58:37 Nedvěd (Urban T., Čakajík) . - 42:48 Kašpařík (Kranjc, Červený) Rozhodčí: Minář, Hribik – Barvíř, Blümel.

Sestavy:

České Budějovice: Jakub Kovář – Ptáček, Kranjc, J. Novák, Mikuš, Němeček, Kolarz – Kotalík, Kašpařík, Šimánek – Gulaš, Langhammer, Martynek – Kuchejda, Mertl, Burian – Podlešák, Červený, Horna. Trenéři: F. Výborný a Kupka.

Liberec: Vošvrda – Trončinský, Derner, Čakajík, Výtisk, Roth, Moravec, Štich – T. Urban, P. Nedvěd, Bartovič – Bárta, Vantuch, Špaček – Kudrna, Vak, Víšek – Ulrych, Kica. Trenéři: Kalous a Pešán.