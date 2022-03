O podobný zážitek se podělila další žena z Jablonce. „Naše sousedka jezdí do práce autobusem zdarma, i když před čtrnácti dny ještě platila jako já. Myslím, že stát by si měl udělat pořádek v tom, kdo je uprchlík a kdo ne,“ poznamenala třiatřicetiletá Jana.

Ukrajinští běženci mohou do odvolání jezdit gratis v síti integrované dopravy Libereckého kraje IDOL a v městských autobusech v Jablonci nad Nisou. Stačí jim prokázat se platným pasem. Jde o vstřícný krok hejtmanství vůči uprchlíkům. „Lidé, kteří sem docestovali z Ukrajiny, mají v prvních dnech pobytu řadu starostí s řešením základních životních otázek. Tímto jim alespoň trochu pomůžeme,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Dopravci steskům českých pasažérů rozumějí, podle nich však není v jejich možnostech kontrolovat každého Ukrajince do detailu. „V případě poskytnutí bezplatné dopravy ukrajinským občanům jde o doporučení objednavatelů, kterým se řídíme. Odlišit, kdo s ukrajinským pasem přišel včera, od toho, kdo už je tu třeba rok, v běžných podmínkách hromadné dopravy osob prakticky nelze, takže to do zpřesnění pokynů neřešíme,“ popsal mluvčí společnosti BusLine Radovan Vrátný. Společnost provozuje na Jablonecku meziměstskou dopravu.

Podobně hovoří i samotní řidiči. „To bych se musel každému hrabat v pase a stejně bych v něm možná nic nenašel. Samozřejmě, že některé Ukrajince, kteří jezdí pravidelně, poznávám, ale nemám páky k tomu takového cestujícího donutit zaplatit,“ popsal jeden z nich.

O zneužívání srdečnosti Čechů a vstřícnosti českých úřadů vědí i Ukrajinci, kteří v ČR žijí dlouhodobě. „Ano, děje se to. Zjistili jsme, že si někteří, usazení v Česku již dlouhá léta, jsou schopni zajít i do humanitárních center pro potraviny,“ přiblížila Katarína Kryčfalušij, která koordinuje sbírku pomoci Pravověrné církvi Jablonec nad Nisou. „Pak se stává, že někteří skuteční uprchlíci odejdou bez potravin. Těch se navíc poslední dobou daří vybírat stále méně a méně,“ doplnila Kryčfalušij.

Volné byty

Problémem se stávají i byty. Obce nabízejí uprchlíkům i samostatné bytové jednotky, což se mnohde místním nelíbí. Když například město Železný Brod uvolnilo 14 volných bytů, strhla se na sociálních sítích doslova bouře. Lidé osočovali radnici, že pro uprchlíky volné byty jsou, ale pro místní ne.

„Najednou tolik bytů k dispozici, slušný výkon. Když chtěl byt někdo z Brodu, čekal na něj 2 až 3 kola, než něco získal,“ popsal třeba Marek. Narážel tím na fakt, že město nabízí cirka za tři měsíce několik bytů v takzvané obálkové metodě.

Radnice musela celou situaci vysvětlovat. „Byty vyčleněné pro uprchlíky jsou byty zvláštního určení. Jedná se o byty opakovaně nabízené, o které nejevil nikdo zájem, a o byty, které jsou nevhodné pro přidělování obálkovou metodou, neboť by musely před nabídkou projít dílčími úpravami,“ popsal místostarosta města Ivan Mališ.

Radnice zároveň uvedla, že ještě v březnu bude zveřejněna další nabídka obecních bytů, které budou standardně zařazeny pro přidělování obálkovou metodou pro zájemce ze Železného Brodu. Vyhodnocení nabídek pak následně schválí rada města na své dubnové schůzi.

Podle ministerstva vnitra přišlo do Česka z Ukrajiny od začátku války na dvě stě tisíc běženců. Nejvíce jich směřuje do Prahy a Středočeského kraje. Příliv je tak masivní, že někteří lidé, kteří nabízeli ubytování pro uprchlíky, nyní své nabídky stahují.