„Maria je neuvěřitelně vitální paní, která tady žije už léta. Ale všechno, co vydělá, posílá dceři na Ukrajinu na léčbu vnučky. Sama tady přežívá v místnosti 3 x 3 metry v ubytovně, aby co nejvíc ušetřila. Sháněla jsem pro její rodinu bydlení, až dorazí. Původně byl rozjednaný Jedličkův ústav, ale nakonec se nabídla paní, pro mě anděl, která poskytne rodině s postiženou holčičkou byt,“ líčí Zemanová. Ta v současnosti hledá pro jinou známou bydlení pro maminku s čerstvě narozeným dítětem, která také míří do Liberce, anebo pro paní krátce po onkologické operaci, rovněž prchající z Ukrajiny.

„Obvolávám různé lidi, kteří se nabídli, abychom pro ně všechny našli vhodné bydlení. Pro paní, která je po operaci nádoru prsu, se budu snažit vyjednat i další následnou onkologickou péči. Snad to dopadne,“ doufá Zemanová.

Odstartovali jógovou dražbu. Výtěžek poputuje na podporu Ukrajiny

Mezi tím vším se svým manželem, ukrajinským rodákem a rovněž operním pěvcem Anrijem Shkurhanem pomáhají všem, kteří mezitím už z Ukrajiny dorazili. Například skupině s dětmi, kteří v úterý přijeli do Liberce, sehnala na přivítanou dobroty a hračky. Ve středu se spolu se svým mužem chystá doprovodit do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) k registraci další lidi, kteří přijedou.

KACPU začalo fungovat v úterý 1. března v budově D vedle krajského úřadu, poblíž očkovacího centra. První uprchlíky přijalo v úterý dopoledne. Zatím se všichni jen zaregistrovali a pokračují dál na místa, kde mají ubytování. KACPU zřídila krajská skupina pro pomoc Ukrajině, jejímiž členy jsou zástupci Libereckého kraje, hasičů, krajské policie, Českého červeného kříže a krajského vojenského velitelství.

Asistenční centrum má pomáhat lidem z Ukrajiny, kteří kvůli válce opustili svoji zemi. Je prvním místem, kde se dočkají po příjezdu pomoci. Dozvědí se zde informace, ale dostanou i najíst nebo jim tady pomohou najít ubytování nebo zajistí péči zdravotníků. „Nabídneme příchozím pomoc například s vyřízením všech administrativních záležitostí. Počítáme i s poskytnutím noclehu v tomto centru po dobu nezbytně nutnou,“ uvádí liberecký hejtman Martin Půta. Dočasné krátkodobé zázemí bude ukrajinským uprchlíkům poskytováno ve velkokapacitním sále budovy krajského úřadu.

Studenti liberecké univerzity odsoudili ruskou invazi na Ukrajinu, chtějí pomoci

Liberecký kraj v týdnu jednohlasně podpořil finanční i materiální pomoc směřovanou do vojensky napadené Ukrajiny. Hejtman Půta také poslal starostům všech 215 obcí v Libereckém kraji dopis s žádostí o vyhledání veškerých možných ubytovacích kapacit. Seznamy míst pro ubytování se postupně plní a dnes už jsou v celém regionu připraveny desítky volných kapacit. Uprchlíci najdou střechu nad hlavou u lidí v soukromí, ale i v městských nebo krajských zařízeních. Volná místa nabídl například Dům dětí a mládeže Větrník Liberec, který poskytuje ubytovnu v Oldřichově, Domov Sluneční dvůr v Jestřebí nebo například Domov důchodců v Rokytnici, který má na svém pozemku volnou chalupu, a další.Šest postižených osob i s rodinnými příslušníky jsou připraveni ubytovat také v Jedličkově ústavu v Liberci, kde jim zajistí i odbornou péči.

„Dva postižené jsme měli původně už v jednání, ale nakonec našli ubytování v soukromí. Ale jsme připraveni ubytovat děti s jejich matkami nebo babičkami a zvládneme ubytovat a zajistit péči i dospělým, třeba hendikepovaným sportovcům,“ říká ředitel ústavu Vladimír Ptáček. Postarat se dokážou o uprchlíky okamžitě, a pokud bude potřeba, jsou připraveni vyrazit i pro potřebné přímo na ukrajinské hranice a zajistit jim převoz do Liberce.

„Zatím vyčkáváme. Pokud by někdo věděl o někom s postiženým, který hledá ubytování s potřebnou péčí, ať se na nás obrátí. Rádi pomůžeme,“ zdůrazňuje Ptáček. Podle něj jsou podobně připravené po celé zemi i další organizace podobného typu, jako je Jedličkův ústav.