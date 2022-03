„Maminka Ivanna porodila pár hodin po příjezdu k nám do Libereckého kraje, do Jilemnice, kam ji shodou okolností dopravili moji známí. Ve zdejší nemocnici, v pátek 4. března, přivedla na svět svého syna. Je to takový střípek štěstí mezi tím vším neštěstím kolem, obrázky zmaru a bezmoci,“ říká Vladimír Richter, bývalý starosta Jilemnice a současný radní pro zdravotnictví Libereckého kraje.