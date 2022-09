Nejčastěji se totiž bezpečnostní reflexní prvky na oděvy lepí nebo našívají, což vede k omezení výsledného komfortu textilie. Také jsou omezeny možnosti vzorování a jejich životnost. Na Textilní fakultě TUL rozšířili možnosti 3D tkanin a vetkávají reflexní a luminiscenční nitě přímo do textilie. „Běžně se nejprve připraví podkladová textilie a na tu se nalepí, navaří nebo se k ní přišijí bezpečnostní prvky. My je umíme vetkat přímo do základní vrstvy,“ vysvětlila vedoucí katedry technologií a struktur Brigita Kolčavová Sirková.