„Přivítali bychom drobné spotřebiče jako rádia, rychlovarné konvice nebo toustovače. Oceníme i nádobí, sušáky na prádlo, žehličky či žehlicí prkna,“ vyjmenovala potřebné věci prorektorka TUL Kateřina Maršíková. Noví obyvatelé budou mít k dispozici také kuchyňku a dvě pračky. V případě potřeby lze v někdejších kolejích připravit jídelnu, společenskou místnost či dětskou hernu. „Předpokládáme, že dorazí i děti, které by jistě uvítaly cokoliv, co by je dokázalo zabavit. Například hračky, hrací koberečky nebo potřeby na kreslení,“ dodala Maršíková.

Vyhlášená sbírka zatím poběží do pátečního poledne a zájemci mohou nosit dary do vybudované místnosti Welcome centra v přízemí budovy IC na Univerzitním náměstí, a to v následujících termínech: čtvrtek 10. 3. 9–17 a pátek 11. 3. 9–12 hodin. „Žádáme jen, aby byly věci funkční a připravené k okamžitému použití,“ zdůraznil prorektor TUL Miroslav Žižka.

Pomáhá kraj, hokejisté i BusLine. Vypravili několik autobusů pro uprchlíky

Ve Vesci může najít ubytování až osmdesát uprchlíků. Aktuálně je pro ně připraveno páté podlaží. „Ve čtvrtém podlaží ale zatím chybí skříně. Pokud by chtěl někdo v rámci sbírky nabídnout i sektorový nábytek, budeme rádi,“ podotkl vedoucí Technického úseku TUL Milan Varvařovský.

Nyní zde žijí tři uprchlíci, další by měli dorazit v následujících dnech. „První uprchlíci přijeli v úterý, ale zatím nic nechtěli. Oslovil jsem místní zdravotnické středisko, kde je i gynekologie, zda by bylo možné zajistit případné ošetření žen,“ dodal správce kolejní budovy Jaroslav Kučera. Když bude zájem, může univerzita zajistit vaření jídla v kuchyni na Harcově, která vaří pro menzy, a dovážet ho do Vesce. Nedávno univerzitní studenti bydlící na kolejích v Harcově obdrželi dotazník, zda jsou ochotni uvolnit pokoje nebo přibrat na přistýlku spolubydlícího. Na výzvu zareagovalo několik oslovených, ale celé buňky se nepodaří uvolnit. Škola však disponuje volnými kapacitami na přistýlkách, jejich počet se pohybuje mezi třemi až čtyřmi sty. „Volné kapacity na harcovských kolejích nabídneme přednostně studentům prchajícím z Ukrajiny, kteří u nás nastoupí ke studiu,“ upřesnil rektor TUL Miroslav Brzezina.