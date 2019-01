Děčín – V děčínské zoologické zahradě se rozhodli založit rysí rodinu. Doposud byl v zoo pouze samec, od koordinátora chovu si proto nechali poslat z nizozemské zoologické zahrady samici.

Rys v děčínské zoo. | Foto: Alena Houšková

Jaké překvapení ale bylo, když po čase zoologové zjistili, že od těchto dvou rysů se koťat nedočkají. Omylem totiž do Děčína dorazil rysí kocour.

Před časem do zoologické zahrady na Pastýřské stěně dorazil sameček rysa ostrovida z Liberce. Pro založení chovu děčínská zoo potřebovala ještě samici, tu jí koordinátor chovu této vzácné kočkovité šelmy přidělil z jedné z nizozemských zoologických zahrad.

„Po několika dnech jsme zjistili, že z těchto dvou rysů koťata opravdu mít nebudeme. Z Nizozemska totiž omylem dorazil také sameček. Samička nakonec dorazila později. Kam půjde původně přivezený sameček, se zatím neví. Prozatím jsme jej dali stranou," říká zoolog děčínské zoologické zahrady Roman Řehák s tím, že poznat pohlaví u rysů je poměrně náročné. Obzvlášť pokud se jedná o mláďata. U velkých koček je navíc obtížná manipulace se zvířaty. Rys je totiž největší evropskou kočkovitou šelmou, v kohoutku může měřit až sedmdesát centimetrů a může vážit i 35 kilogramů.

„Podle koordinátora chovu se takové případy občas stávají, rozhodně to není ojedinělá událost," dodává zoolog Řehák.

Kdy se budou moci návštěvníci děčínské zoologické zahrady těšit na koťata rysa, která by se mohla stát velkým lákadlem, zatím není jasné. Podle Romana Řeháka to ale nejspíše bude až příští rok. Záleží totiž také na tom, jak si dva konkrétní rysi sednou.

Říje u rysů probíhá v únoru až v březnu, po deseti týdnech se narodí dvě až čtyři mláďata.Letos se tak čas říje nejspíše již stihnout nepodaří. Navíc samička rysa je ještě poměrně mladá.

„Je to podobné jako u lidí, musí to mezi nimi fungovat. Pokud se to nepodaří, tak se jednotlivá zvířata ve spolupráci s koordinátorem prohodí tak, abychom mláďata mohli mít. Za dvacet let, které jsem v zoologické zahradě, se u nás rysí koťata nepodařilo odchovat, byly tu totiž samičky na dožití," dodal zoolog.

Rys ostrovidRys ostrovid (Lynx lynx) je středně velká kočkovitá šelma přirozeně se vyskytující v Eurasii. Je největší kočkovitou šelmou Evropy a náleží mezi druhy chráněné Bernskou konvencí. Podle českých zákonů náleží mezi silně ohrožené a chráněné druhy, které nelze lovit.

Na mnoha oblastech svého původního areálu byl vyhuben, někde pak došlo k úspěšné reintrodukci, což je i případ České republiky, kde nyní žije několik malých nepočetných populací náležících ke karpatské populaci, kterou někteří zoologové považují za samostatný poddruh Lynx lynx carpathica.

