Heřmanice /GALERIE/ - Do Heřmanic v sobotu přijeli lidé i z ostatních zasažených obcí. Odhalen byl pomník, který připomíná povodeň i její oběť.

Heřmanice Heřmaničtí i lidé z ostatních zasažených obcí si v sobotu připomněli povodeň z roku 2010. Voda se tehdy prohnala více jak šedesáti obcemi a napáchala škody za 8,2 miliardy korun. U řeky Olešky odhalili památník jediné místní oběti velké vody.

Obec je dnes zcela nová. V opraveným korytě řeky teče suchem zeslabený potůček, který před pěti lety vystoupal o šest metrů výš. Lemují ho nové silnice a chodníky. Přes řeku vedou nové mosty a lávky, devět jich vzala velká voda. Zmizelo také pět domů, desítky byly poničeny. „Všechny povodňové škody jsme odstranili už v roce 2014, teď dokončujeme úpravy, jako je například plácek za hasičskou zbrojnicí. Před sebou máme spíše vylepšování obce," řekl starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný.

Nové Heřmanice

Obec dala na popovodňové opravy od kraje, státu a z vlastní kapsy 320 milionů korun. K tomu ještě přibyly dary od lidí. „Celkem jsme dostali přibližně 350 milionů korun. Tolik financí by jsme jinak těžko dostali. Pokud nepřijde nic dalšího, tak má Krajská správa silnic i Povodí Labe na několik let vystaráno," pokračoval starosta.

Podobu obce si pochvalují i obyvatelé Heřmanic a shodují se na tom, že by se odsud neodstěhovali. „Obavy sice máme, ale na místech, kde bylo vody nejvíce a kde domy spadly, se už znovu stavět nebude a taková povodeň jako tehdy už snad znovu nepřijde," svěřila se jedna z místních. Podle starosty lidé Heřmanice neopouštějí, naopak se nastěhovávají noví.

„Strach samozřejmě máme a každou výstrahu sledujeme. Já jsem prošel několik povodní. V roce 1998, v roce 2013 jsem byl v Křešicích. Pocházím z Višňové, kde ta voda je a jsem na povodně tak nějak zvyklý. Povodně, co byly v roce 2010, už bych ale znovu zažít nechtěl a nepřál bych je ani nikomu jinému," řekl Stříbrný, který je zároveň velitelem dobrovolných hasičů a pomáhal se záchrannými pracemi i následným odklízením.

„Se starostou jsme první čtyři dny vůbec nespali. Bylo toho moc co udělat. Navíc o Heřmanicích nikdo ze začátku nevěděl, byli jsem odříznutí. Až později starosta přivolal média z nedalekého Dětřichova," řekl dobrovolný hasič Karel Štěpán. Při vzpomínání došlo i na neradostné události, jako bylo rabování. „Chodilo se v hlídkách od k domu k domu. Později přijela i zásahová jednotka z Ostravy, která hlídala se samopaly," popsal Štěpán.

Z trosek mostu postavili pomník

Vodní živel si před pěti lety vzal v Heřmanicích i jeden lidský život. V celém Libereckém kraji zemřelo pět lidí. Heřmanickou oběť i povodeň samotnou od soboty připomíná pomník. Stojí jen pár metrů od řeky a je postaven ze žulových kvádrů, které pocházejí z mostu strhnutého povodní.

Slavnostně jej odhalil starosta společně s hejtmanem Martinem Půtou a hejtmanem z dob povodně Stanislavem Eichlerem. „Příroda je tu o hodně déle než my, musíme se s ní naučit žít," řekl při odhalování Půta. K pomníku se přijeli poklonit také zástupci hasičů z Česka i Polska.

Sobota nepatřila jen povodni, ale také oslavě několika výročí. V tento den uplynulo 640 let od první písemné zmínky o Heřmanicích, 135 let od založení místního Sboru dobrovolných hasičů, 115 let od zprovoznění úzkorozchodné tratě z Frýdlantu do Žitavy a 45 let od založení Sokola.

Jitka Blehová