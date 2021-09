Kronikáři se svými publikacemi soutěžili ve dvou kategoriích rozdělených podle velikosti přihlášené obce. Mezi obcemi do 2 000 obyvatel o vítězství usilovalo celkem dvanáct soutěžících. V kategorii obcí nad 2 000 obyvatel bylo letos přihlášeno pět soutěžících. Vítězná kronika pochází z Horní Branné. Druhé místo mezi obcemi do 2 000 obyvatel obsadil městys Zásada a třetí místo pak obec Blatce.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 17 měst a obcí. „Kronika, to je zhmotnělá paměť. A záleží na tom, jakého kronikáře město či obec má a jakou dá kronice podobu. Jedná se v naprosté většině o činnost, kterou musíte dělat s nadšením, a má velký význam pro orientaci v místním dění,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.