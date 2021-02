54. ročník legendárního závodu tentokrát nebojoval s nedostatek sněhu, ale s epidemií koronaviru. Na start se postavili pouze profesionální závodníci, kteří se museli obejít bez přítomnosti diváků a fanoušků. A jelikož situace neumožnila podpořit dobročinný projekt Nadace ČEZ pohybem na trenažérech v ČEZ Energy zóně, pomáhali přímo na trati elitní sportovci.

Zoo Liberec | Foto: Deník / Jakub Volný

Těm se podařilo ve finále nastřádat 153 171 korun, které poputují do liberecké zoologické zahrady. Za část peněz koupí líheň pro velmi ohrožený druh orlosupa bradatého. Zoo ho úspěšně chová řadu let. Zatím jich odchovala 20, z nichž 15 bylo vypuštěno do volné přírody. „Zbude nám i na nákup dalších potřebných chovatelských pomůcek v rámci realizací záchovného programu,“ dodal ředitel zoo David Nejedlo.