Granule, psí a kočičí konzervy, kočkolit a několik pamlsků obsahovala vánoční nadílka, kterou přinesla do Centra pro zvířata v nouzi – Archa o druhém adventním víkendu paní Jana s rodinou. „Je to naše tradice, kterou začal syn před pěti lety. Sami už pejska nemáme, tak chceme potěšit zvířata alespoň touto cestou. Snažíme se nadílku donést vždy kolem Mikuláše,“ svěřila se dárkyně, která obdivovala smrk na dvoře útulku. Ten slouží jako strom dárců a první čtyři ozdoby přibyly druhý prosincový den.

V libereckém útulku z materiální pomoci nejvíce uvítají potřeby pro kočičky, kterých mají momentálně více než psů. Jedná se především o granule pro koťata, kočkolity či antiparazitní přípravky v podobě spot on pipet proti blechám a past na odčervení. „Mnoho lidí myslí v tomto čase na opuštěná zvířata, chtějí jim udělat hezčí Vánoce,“ sdělila vedoucí útulku Lenka Čápová.

Menší zájem je naopak o venčení v období adventu. „Je brzy tma a zároveň vrcholí přípravy na svátky. Peče se cukroví, nakupují se dárky, takže v pracovním týdnu je zájemců málo. Přes víkend se dostanou na procházku všichni, kteří mohou,“ dodala.

V útulku Dogsy v Jestřebí na Českolipsku ocení stavební materiál. Z hlediska potřeb pro zvířata doporučují zavolat a konzultovat pomoc předem. „Někdy se nám tenčí zásoby speciálního krmení pro nemocného pejska. Jindy máme zase nával malých psů, kteří mají velkou spotřebu podložek na čůraní,“ podotkla Veronika Slavíková.

Liberecký spolek Šance zvířatům vždy uvítá raději méně darů, ale s důrazem na kvalitu jako nebarevné granule s vysokým obsahem masa či konzervy. „Nic se nedá zkazit na jakémkoliv kočičím písku. Celkově máme více koček, takže za kočičí krmivo a stelivo jsme vděčni celoročně,“ řekla Františka Zverková ze spolku.

„Živý“ dárek

V útulcích se setkávají i se zájemci, kteří chtějí zvíře adoptovat a odnést si ho domů pod stromeček. Podle Čápové to je naprosto nevhodný dárek, protože zvíře je tvor myslící a mající pocity a nebude dělat to, co si dítě usmyslí. „Umí se bránit, kouše, škrábe a to se dětem nelíbí. Začnou se ho bát a brzy je zvířátko omrzí a raději si budou hrát s jinými hračkami, které jim nemohou ublížit,“ zdůraznila.

Pokud má být zvířátko dárkem pro dospělého člověka nebo seniora, nesmí to být překvapení, ale měli by být dohodnuti, že obdarovaný o takový dar doopravdy stojí. „Jsme rádi, že se pomalu ve společnosti daří vymýtit představu zvířete jako vánočního dárku,“ doplnila. Obecně v zimním období je více zájem o kočičky a malé pejsky do bytu.

Poslední roky zveřejňují v Šanci zvířatům s předstihem zprávu, že mají na Vánoce adopční stopku. „Je to nejen kvůli tomu, abychom nemuseli řešit to, že se zvířata stávají neočekávanými nebo nechtěnými dárky, ale také proto, abychom si sami odpočinuli,“ vysvětlila Zverková.

Jak sama řekla, lidé to v poslední době chápou a ozývají se předem nebo až po svátcích. „Za to jsme jim moc vděční a díky tomu si můžeme v rodinném kruhu odpočinout a nabrat síly do dalšího roku,“ podotkla. Dříve se totiž stávalo, že je zájemci doslova bombardovali s žádostmi o vyzvednutí například kotěte přímo na Štědrý den v podvečer. „Nejhorší období bylo, když jsme měli jorkšírské teriéry z množírny. Lidé často nerozuměli tomu, že pejsci jsou bázliví, nesocializovaní a potřebují ještě mnoho času i trpělivosti,“ zavzpomínala Františka.

Roli sehrál i koronavirus

Na chodu útulku v Liberci se podepsala epidemie koronaviru. Během nouzového stavu byl zvýšený zájem o psy, kteří se stali často jedinou propustkou k aktivnímu životu. „Podařilo se tak najít domov i psům lumpíkům, kteří by za normální situace domov nenašli. Nechci to zakřiknout, ale zatím se nám žádní vydaní pejskové zpět nevrací,“ pochlubila se Lenka Čápová.

Přesto se projevil i negativní dopad epidemie. Museli zrušit řadu plánovaných akcí a vše se přesunulo do on-line světa. „Například zájem o venčení psů se zatím stále ještě nevrátil do doby před pandemií. Tím, že máme málo pejsků, tak nám to zatím vrásky nedělá, ale jistý posun tam vidět je,“ povzdychla si.

Epidemiologická situace zkomplikovala také dění v útulku Dogsy, ať už se jedná o zákaz konání adventních trhů, omezení kulturních akcí či spolupráci s partnerskými společnostmi. „Bohužel většina firem se potýká sama s existenčním problémem a tak si nemůžou dovolit podporu neziskové organizace,“ svěřila se Slavíková.