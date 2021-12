Bylo to hodně náročné. Sotva jsem poznal nové spolužáky, zapamatoval si, kde máme třídy a hlavně školní bufet, tak nás v půlce října zavřeli doma. On-line výuka navíc nebyla tak přínosná, jako při normálních hodinách, takže jsem se toho moc nenaučil a musel jsem toho spousty dohánět.

Na druhou stranu mi distanční výuka i něco nového přinesla. Naučil jsem se sám vyhledávat informace, které jsem potřeboval vědět, abych splnil úkoly, které nám učitelé na dálku zadávali. Každou chvíli někdo ze spolužáků zaspal nebo se nepřihlásil na hodinu, pak jsme si volali a s úkoly si navzájem pomáhali, když někdo něco nevěděl, takže jsme se naučili i spolupracovat.

Distanční výuka znamenala i méně školy a více volného času. Protože se nedalo moc chodit ven, hrál jsem víc hry na počítači. Dost se mi jich díky tomu podařilo dohrát, třeba Zaklínače. Navíc v některých kompetitivních on-line hrách, kde je i hlasová komunikace mezi spoluhráči, jsem si procvičoval angličtinu. Ty hry hrají lidi z celého světa a jako univerzální jazyk pro domlouvání herní strategie se tu používá právě angličtina a všichni to respektují. Teda až na Poláky nebo Rusy, ti jsou schopní na vás mluvit po svém a nechápou, že jim nerozumíte.

Když se pak zmírnila opatření, bylo fajn zase chodit s kamarády ven, jen tak na procházky nebo na skejt. I když byl návrat do školy těžký, protože jsem si zase musel kvůli dojíždění zvyknout dřív vstávat, hodně jsem se tam těšil. Na spolužáky i na učitele a taky náš školní bufet.

Do budoucna bych si přál, aby už nepřišla žádná další vlna covidu, která by školy i všechno ostatní zavřela. I když chápu, že opatření, zvlášť když nebylo ještě očkování, být musela. V nemocnicích umírali lidi a i proto se mi nelíbí, když někdo covid popírá a říká, že to nic není.

