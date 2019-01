Rozhodli jste se letos udělat změnu a ozdobit si pro změnu stromek v květináči? Pak se vám možná bude hodit pár dobrých rad.

Vánoční stromek může být i v květináči. | Foto: mediaservis

Stromek pěstovaný v květináči jako vánoční má jednu nevýhodu v teplém prostředí si jej nemůžete užívat příliš dlouho. V zimě je „naprogramovaný" k vegetačnímu klidu, který nezbytně potřebuje. Pokud je přerušen delším teplem, stromek po opětovném přemístění do zimy uhyne, neboť začne předčasně rašit. Řešením není ani to, pokud ho necháte v bytě, neboť to jehličnan z našeho klimatického pásma dlouhodoběji nesnese.

Péče o živý stromek umístěný v pokoji

Stromek v květináči, nejčastější jde o smrk pichlavý nebo jedličku, vydrží v teple bez úhony pouze tři dny. Záleží samozřejmě i na teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti. Na chladnějším místě, kde teploty nepřekračují 20°C a vlhkost vzduchu přesahuje 50 procent, vydrží i týden. To je tedy dobré mít na paměti a zvážit čas, kdy jej ozdobit.

Nezbytná vlhkost

Dobře jej zalívejte a nejlépe několikrát denně roste. Prospěje mu i zvýšená vlhkost, která se bude uvolňovat z misek naplněných vodou a umístěných pod ním. Můžete do nich umístit různé květy, vyplnit je oblázky, takže budou zároveň pěknou dekorací. Na Štědrý večer pak mohou po hladině plout tradiční svíčky v ořechových skořápkách.

Stromek je dobré také ochladit třeba troškou sněhu, který položíte do květináče.

Stromek samozřejmě lze ponechat i venku před oknem, ať již na balkonu či zahradě, a ozdobit jej přímo tam.

Aklimatizace je důležitá a nutná

Pokud byste stromek ze zimy, zvláště pokud mrzne, přemístili rovnou do pokojové teploty, byl by to pro něj šok. Potřebuje aklimatizaci, alespoň týden, na bezmrazém světlém místě. Ideální je najít více míst s odstupňovanou teplotou. Při přechodu zpět do zimy ten samý postup zopakujte v opačném sledu. Pokud venku silněji mrzne, raději počkejte a na přechodném místě jej ponechte déle.

Co se stromkem až skončí Vánoce?

Pokud je stromek v nádobě pěstován celoročně, potřebuje zálivku i přihnojení. Na trhu jsou i hnojiva určená speciálně pro jehličnany. Mimo vánoční svátky je pro stromek nejlepším místem zahrada. Zde jej můžeme zapustit do země i s květináčem a na jaře ho přesadit do o něco větší nádoby. Zapuštěná nádoba nejen dobře vypadá, ale tolik se v létě nepřehřívá, v zimě zase nepromrzne.

Postačí i balkon

V dostatečně velké a v zimě proti promrznutí izolované nádobě však může stromek trvale vegetovat i na balkoně či terase. Zde mu svědčí ochrana před přímým poledním sluncem.

Stromek pěstovaný v nádobě sice při správné péči vydrží roky, ale desítky let nikoli pokud jej nepěstujete přímo jako bonsaj. Pokud vaše zahrada skýtá dostatek místa, můžete stromek po několika letech vysadit a nechat vyrůst, přidat do živého plotu a podobně. Místo něj pak zakoupit sazenici novou, nebo si dokonce vypěstovat vlastní, řízkováním nebo hřížením.