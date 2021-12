Pro některé české turisty, kteří každý rok vyráželi na trhy do Drážďan, představuje Vratislav dostupnou alternativu. Z českého pohraničí je to necelých 200 kilometrů a z Prahy je Vratislav dostupná autobusem nebo vlakem. Návštěvníci se ale musí připravit na fronty a davy lidí. Do Vratislavi totiž míří za vánoční atmosférou i Poláci z okolních měst a obcí.