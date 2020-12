Občané Kamenického Šenova, kteří mají přání, které by udělalo radost nejen jim, ale i ostatním obyvatelům, malým či velkým, potažmo i městu samotnému, se mohou zapojit do výzvy Šenovské vánoční přání pro rok 2021.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / František Kuba

To může být za pár stovek nebo za sta tisíce, důležité je, aby bylo zajímavé, užitečné, splnitelné a aby udělalo radost více lidem. „Přání vložte do obálky označenou nápisem Šenovské vánoční přání 2021 a přineste na radnici do 6.ledna. Můžete ji vhodit do schránky u vchodových dveří nebo odevzdat na podatelně. Nezapomeňte připsat jméno, adresu a telefonický kontakt,“ vyzvalo vedení města na svém webu. O vybraném přání bude radnice informovat.