Liberec - Veletrh začal v liberecké Home Credit Areně a potrvá do soboty. Je určený pro studenty, absolventy i nezaměstnané

V Liberci se koná veletrh s názvem Educa My job Liberec. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vít Černý

Na třídenní veletrh vzdělávání a práce Educa Myjob se do Liberce sjeli zástupci zhruba osmdesáti středních i vysokých škol a téměř padesáti zaměstnavatelů nejen z Libereckého kraje, ale z celé České republiky.

Své zastoupení má v liberecké Home Credit Areně také úřad práce, který nabídne stovky pracovních příležitostí v zahraničí. Za organizátory o tom informoval Lukáš Přinda. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se v Liberci letos koná už podeváté. Veletrh má co nabídnout nejen studentům a absolventům škol, ale i nezaměstnaným nebo těm, kdo chtějí změnit profesi.

O které profese je zájem

„Lidé se dozvědí, o jaké profese je zájem, co zaměstnavatelé očekávají od budoucích zaměstnanců, jak jim může Úřad práce ČR pomoci ve vstupu nebo návratu na trh práce. Naši specialisté představí nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Zaměstnavatelé se mohou informovat o možnostech spolupráce v rámci výběrových řízení nebo poskytnutí příspěvku na pracovní místa," uvedla zastupující generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Samostatný stánek bude mít v rámci veletrhu EURES, který pomáhá zájemcům najít uplatnění v Evropě.

Nabídky práce i v zahraničí

„Zahraniční zaměstnavatelé v současné době nabízejí tisíce ověřených volných pracovních míst ve 32 členských státech, ve kterých působí síť EURES. Největší poptávka je momentálně po kvalifikovaných technicích, dělnících, zdravotnickém personálu, pečovatelkách, pracovnících v gastronomii a hotelnictví," upřesňuje národní koordinátor EURES ČR Miroslav Chytil.

Na veletrhu představí i nejnovější projekt „Tvoje první práce přes EURES", určený především uchazečům do 35 let a malým a středním podnikům. Ochoz arény obsadí prezentace sedmačtyřiceti firem, společností a agentur nabízejících pracovní uplatnění v Libereckém kraji, ČR i v zahraničí. „Nové zaměstnance budou na veletrhu hledat například společnosti Knorr-Bremse, Benteler, Česká spořitelna nebo Heureka.cz," řekla mluvčí projektu Veronika Hořejší. Na ploše arény se budou prezentovat školy a učiliště. „Kromě libereckých například SŠ letecké a výpočetní techniky z Odoleny Vody," dodala.

Už podruhé doprovodí veletrh debata s inspirativními osobnostmi. „Letos přijali pozvání úspěšný matematik, miliardář a tvůrce inovativního hlasovacího systému D21 Karel Janeček nebo známý hudební producent, skladatel a člen skupiny Lucie Michal Dvořák," řekla Hoření.

Výtěžek z akce obdrží liberecké občanské sdružení D.R.A.K., které nabízí ucelenou podporu mimo jiné v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění lidem s tělesným handicapem a pečujícím rodičům. Veletrh začal ve čtvrtek a potrvá do soboty 17. října. V pátek bude veletrh probíhat od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin. Vstupné je zdarma s výjimkou debaty s osobnostmi.