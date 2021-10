Když příroda zavolá, může se procházka městem stát noční můrou. Podniky zavřené a do obchodního centra to je daleko. Snad skoro každý zažil podobnou situaci, kdy urgentně potřeboval na záchod, ale nebylo kam. V krajském městě se blýská na lepší časy.

Během příštího roku by ve městě pod Ještědem měly vyrůst nové veřejné toalety rovnou na dvou místech. Aktuálně jsou k dispozici na vlakovém a autobusovém nádraží a na terminálu městské hromadné dopravy ve Fügnerově ulici, kde jsou ale z technických důvodů dočasně uzavřeny. „Jejich vybudování považuji za důležitý krok ve zlepšování komfortu pro občany i návštěvníky města,“ sdělil liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Projektová dokumentace nyní vzniká v Kanceláři architektury města Liberec. Předpokládané náklady se vyšplhaly na částku kolem tří milionů korun. Veřejné záchody vzniknou v těsné blízkosti radnice, ve vnitrobloku u vstupu do obchodního domu Plaza. „V minulosti se mnohá města spoléhala na záchody provozované v obchodních domech nebo restauracích, ale poslední dva roky pandemie prokázaly, že se na to nelze spoléhat. Nikdo si totiž nedokázal představit, že by obchodní domy nebo restaurace mohly být někdy z příkazu vlády uzavřeny,“ podotkl primátor.

Na Soukenném náměstí mohou doposud kolemjdoucí narazit na tzv. liberecké metro. Přiléhavý název získalo zařízení kvůli svému vstupu do podzemí a jako veřejné záchody fungovalo s přestávkami do roku 2002. Z technických důvodů došlo k jejich uzavření, vchody jsou dnes zastřešené. „Bylo to poměrně zvláštní, když uprostřed poměrně pěkného náměstí s květinami byly schůdky, které vedly na WC. Několikrát jsem ho i využila, a to hlavně s dětmi,“ zavzpomínala Markéta Ježková z Liberce. Snahu o vybudování veřejných toalet vítá. „Záleží i na jejich umístění, kde budou,“ dodala.

Veřejnost v minulosti navrhovala využít tyto bývalé toalety k nejrůznějším účelům – od kavárny přes klub a galerii až po botanický koutek. Město původně uvažovalo o jejich obnově, ale stavební odborníci varovali před vysokými náklady. Prosakuje sem voda a nejdříve by muselo dojít k nákladné hydroizolaci. „Dalším výdajem by zřejmě byl výtah, protože dnešní zákony vyžadují bezbariérový přístup,“ podotkl Zámečník s tím, že v těsné blízkosti bývalých záchodů vyroste nový bezbariérový objekt.

Podle Tomáše Janků, který se zabývá historickou proměnou Soukenného náměstí za posledních sto let, je škoda, že se nepokusí o obnovu tzv. libereckého metra. „Vím, že tam bylo hodně problémů, ale je to historický objekt a hodně místních by to nejen z nostalgie uvítalo,“ zalitoval.

Veřejné toalety otevřené 24 hodin denně se stanou také součástí odbavovací haly pro autobusové nádraží, která vznikne v budově Uran. Nahradí tak staré stavební buňky, které zmizí příští rok.