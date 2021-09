Podcast Dobré ráno vznikl pod hlavičkou Hearth.net. Jedná se o komunitu několika tisíc lidí, kteří si navzájem pomáhají a nabízejí své věci a energii. Tvůrci podcastu Veronika a Jiří Iblovi se rozhodli hledat příběhy, objevy, vynálezy a zajímavosti, které jsou inspirující a neotřelé, a šířit je dál. „Sami z takových zpráv máme radost a chceme se o ně podělit. Naším cílem je darovat lidem trochu optimismu a radosti,“ řekl Jiří Ibl s tím, že zájemci si mohou na internetu aktuálně poslechnout pět dílů.

Jiří Ibl.Zdroj: se souhlasem Jiřího IblaPodcasty tvůrci poslouchají už roky, ale jejich tvorba pro ně představovala novou zkušenost. Inspiraci čerpali v ohromné vlně solidarity, která se v zemi zvedla loni na jaře. Chtěli na ni navázat, a hlavně sami potřebovali novou pozitivní energii. „Zároveň se bavíme představou, že jsme taková malá protiváha agresivních řetězových e-mailů, kterých koluje obrovské množství a chtějí v lidech vyvolávat strach a znechucení,“ svěřila se Veronika Iblová.

Příprava jednoho dílu zabere průměrně dvanáct hodin včetně psaní, nahrávání a střihu zvuku. Vybírané zprávy musí souviset s tím, co se aktuálně děje a zároveň příběhy a informace v nich by měly mít pozitivní dopad na svět. „Pátráme i po tom, co se ještě v Čechách neobjevilo v médiích. A samozřejmě se snažíme, aby to byly ověřené informace ze seriózních zdrojů,“ zdůraznil Ibl.

Zpětná vazba od posluchačů je jedním z důvodů, proč v této aktivitě nadále pokračují. Každý týden jim někdo napíše či poděkuje. „Občas přijde i ostrá reakce, když někomu šlápneme do světonázoru, ale to se děje překvapivě málo, ostatně my nechceme kázat žádnou ideologii, natož politiku,“ podotkla Iblová.

Pozitivních zpráv je dost na roky dopředu

Podcasty podle manželů představují fenomén, který ještě zdaleka nenaplnil svůj potenciál. Nicméně jim pomohla pandemie koronaviru. „Je to jedna z nejsvobodnějších forem internetového obsahu. Můžete dělat výpravné audio pořady, které se věnují desítky hodin jednomu tématu, nebo jen nahrávat, jak si povídáte s kamarády. A všechno, co potřebujete, je mikrofon a počítač,“ upřesnil Ibl.

Do budoucna by rádi pokračovali v šíření radosti a optimismu. Hlavní plán je vydržet a hledat dobré příběhy. „Hodně lidí nám říkalo, že každý týden se nedá najít tolik pozitivních zpráv, ale my jsme zjistili, že jich je ve skutečnosti tolik, že máme pár let co dělat,“ uzavřeli vyprávění Veronika a Jiří Iblovi.