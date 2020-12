Jak upřesnila Martina Krutinová, mluvčí Věznice Stráž pod Ralskem, 15 odsouzených vyrábělo pod dohledem vychovatelů na sto kusů látkových hraček pro projekt s názvem „Andělský strom“, který pořádá Mezinárodní vězeňské společenství z. s. (MVS) a do něhož se v letošním roce zapojila i strážská věznice.

„Hračky vyráběli tři měsíce, přibližně dvě hodiny týdně. A to v rámci aktivity s názvem „Sebeobslužné činnosti“, při které se mimo jiné mohou naučit i některé ruční práce,“ informovala Krutinová.

Většina z vězňů s takovou ruční prací neměla doposud žádné zkušenosti. Někteří odsouzení se tak při výrobě hraček naučili šít na šicím stroji. „Ostatní, dle své zručnosti, vykonávali další potřebné práce jako například stříhání látek podle střihů, plnění hraček nebo ruční šití,“ uvedla mluvčí věznice. Podle ní se na výrobě hraček všichni podíleli s ochotou.

„Šití hraček mě hodně bavilo. Předtím jsem nikdy nic nešil. Teď už umím šít dokonce i na stroji,“ řekl vězeň L. S. Jak přiznal, největší problém měl s ovládnutím šicího stroje. „Ze začátku jsem z toho měl velký strach a vůbec mi to nešlo. Teď už to ovládám dobře a baví mě to. Navíc jsem byl já i ostatní rádi, že můžeme udělat něco pro radost dětem,“ sdělil ke své účasti na projektu odsouzený L. S.

Podle Martiny Krutinové budou zhotovené hračky v nejbližších dnech darovány organizátorům projektu „Andělský strom“. „Následně poputují jako součást vánočního balíčku dětem rodičů, kteří jsou momentálně ve výkonu trestu a do tohoto projektu se zapojili. Každé dítě s dárkem obdrží i osobní dopis od svého rodiče,“ popsala.

Projekt „Andělský strom“ vznikl především proto, aby zprostředkoval radost dětem odsouzených rodičů, kteří často prožívají smutek, nejistotu a strach, často jsou šikanovány a stigmatizovány. Podle odhadů jich je u nás každý rok více než 30 000. Nemohou za to, do jaké rodiny se narodily. Přestože samy nic nespáchaly, nesou velmi těžce důsledky trestného činu svých rodičů.

„Cílem tohoto projektu je, aby dítě odsouzeného rodiče obdrželo vánoční dárek s osobním dopisem od rodiče, který je ve výkonu trestu. Společně s dárkem k nim putuje poselství, že na ně někdo myslí, že nejsou zapomenuty a společnost je neodepsala,“ zdůraznila Krutinová.